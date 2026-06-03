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DFB-Team: Pressekonferenz aus Chicago mit Kai Havertz vor WM-Generalprobe gegen die USA
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ran Fußball
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Videoclip • 01:02 Min
Nach der Ankunft in den USA spricht Kai Havertz in Chicago auf der DFB-Pressekonferenz. ran zeigt die wichtigsten Aussagen im Liveticker.
Die Weltmeisterschaft 2026 rückt immer näher.
Nach dem überzeugenden 4:0-Sieg im vorletzten Testspiel gegen Finnland, ist die DFB-Elf mittlerweile in den USA angekommen.
In Chicago steht noch die WM-Generalprobe gegen die USA (6. Juni ab 20:30 Uhr) an, bevor es für Julian Nagelsmann und Co. ins WM-Quartier in Winston-Salem (North Carolina) geht.
In der ersten Pressekonferenz stellt sich der frischgebackene Premier-League-Sieger Kai Havertz den Fragen der Journalisten.
ran zeigt die wichtigsten Aussagen im Liveticker.
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+++ DFB-PK mit Kai Havertz aus den USA +++
Am 3. Juni ab 20:30 Uhr begrüßt der DFB die Medienvertreter zur Pressekonferenz aus Chicago.
Mit dabei ist Kai Havertz, der aufgrund des Champions-League-Finals als letzter zum Team stieß.
Wird die DFB-PK heute live im Free-TV oder Livestream übertragen?
Eine Übertragung der DFB-PK mit Kai Havertz im Free-TV gibt es nicht.
Allerdings kann man die Pressekonferenz im Livestream verfolgen. Eine Anlaufstelle dafür ist unter anderem zdf.de.
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