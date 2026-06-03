DFB-Team: Pressekonferenz aus Chicago mit Kai Havertz vor WM-Generalprobe gegen die USA

Nach der Ankunft in den USA spricht Kai Havertz in Chicago auf der DFB-Pressekonferenz. ran zeigt die wichtigsten Aussagen im Liveticker.

Die Weltmeisterschaft 2026 rückt immer näher.

Nach dem überzeugenden 4:0-Sieg im vorletzten Testspiel gegen Finnland, ist die DFB-Elf mittlerweile in den USA angekommen.

In Chicago steht noch die WM-Generalprobe gegen die USA (6. Juni ab 20:30 Uhr) an, bevor es für Julian Nagelsmann und Co. ins WM-Quartier in Winston-Salem (North Carolina) geht.

In der ersten Pressekonferenz stellt sich der frischgebackene Premier-League-Sieger Kai Havertz den Fragen der Journalisten.

ran zeigt die wichtigsten Aussagen im Liveticker.