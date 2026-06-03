ran Fußball Fußball: "4. Liga wäre das Beste" Netzreaktionen zur Finanzkrise von 1860 Videoclip • 02:31 Min Link kopieren Teilen

Heute um 17 Uhr wird sich entscheiden, wie die Finanzkrise bei 1860 München ausgeht. Wenn der Verein keine Lizenz für die 3. Liga bekommt, droht der Zwangsabstieg in die Regionalliga.

Das Drama um den TSV 1860 München geht weiter. Der Traditionsverein muss um den Verbleib im Profifußball zittern. Bis Mittwoch müssen die Löwen dem DFB ihre Liquidität beweisen und 2,7 Millionen Euro auftreiben. Millioneninvestor Hasan Ismaik weigert sich allerdings, das Finanzloch, für das er angeblich selbst verantwortlich ist, zu schließen. Laut der "Süddeutschen Zeitung" hatte der Geldgeber Ende Mai kurzfristig bestehende Darlehensverträge mit 1860 gekündigt. Der Klub geht bereits rechtlich dagegen vor. ran zeigt die neuesten Updates zum Lizenz-Drama bei den Löwen.

+++ 03. Juni, 11:55 Uhr: Hoffnung für 1860? Hasan Ismaik macht positive Andeutung +++ Es wird erst heute um 17 Uhr offiziell bestätigt werden, ob die Löwen in der 3. Liga bleiben oder ob der Zwangsabstieg in die Regionalliga unvermeidlich ist. Millioneninvestor Hasan Ismaik hat allerdings bereits jetzt eine kryptische Aussage getätigt, die die Löwen-Fans zum Hoffen bringt. Der Jordanier antwortet auf Nachfrage zur aktuellen Situation von "BR24Sport" nur mit der Zahl "3". 2017 kündigte er den Abstieg von 1860 mit einer "4" ähnlich an. Gestern sagte der Investor gegenüber der "SZ bereits: "Ich denke, wir bleiben in der 3. Liga – und jeder arbeitet besonders hart, um in der 3. Liga zu bleiben."

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+++ 03. Juni, 11:22 Uhr: Löwen-Präsident bricht Urlaub ab +++ Gernot Mang hat laut Berichten von "Absolut Sechzig" seinen Urlaub in einem türkischen Robinson-Club abgebrochen und ist zurück auf dem Weg in die bayerische Landeshauptstadt. Der 57-Jährige wird wohl in jedem Falle bei einer Entscheidung heute vor Ort sein wollen, um seinen Verein zu repräsentieren.

+++ 03. Juni, 09:58 Uhr: Überraschender Nachrücker bei 1860-Zwangsabstieg +++ Sollte der TSV 1860 München bei einem Lizenzentzug und dem damit verbundenen Zwangsabstieg in die Regionalliga einen Platz im Teilnehmerfeld der 3. Liga freimachen, so ist die Nachfolge eigentlich klar geregelt. Der bestplatzierte Absteiger würde den Platz der Münchner einnehmen. Das wäre in der vergangenen Saison der TSV Havelse gewesen. Wie der "Merkur" jedoch berichtet, sollen die Mannen aus Niedersachsen wohl auf den Platz in der 3. Liga verzichten. Sportdirektor Julian Riedel nannte etwaige Planungen für Liga drei zuletzt "unseriös". Nutznießer könnte der FC Erzgebirge Aue sein. Die Sachsen wären als Tabellenachtzehnter hinter Havelse das nächste berechtigte Team und könnten den erstmaligen Abstieg in die Regionalliga somit noch verhindern.

+++ 02. Juni, 21:43 Uhr: 1860-Investor Hasan Ismaik gibt leicht positives Update +++ Nachdem 1860 München weiterhin um die Lizenz bangen muss, gibt Investor Hasan Ismaik ein verhalten positives Update. "Ich denke, wir bleiben in der dritten Liga, und jeder arbeitet besonders hart, um in der dritten Liga zu bleiben", sagte Ismaik der "Süddeutschen Zeitung". Bis Mittwoch muss der TSV die Liquidität beim DFB nachweisen, eine Summe von 2,7 Millionen Euro ist dafür erforderlich. Unklar ist derweil, ob Ismaik die finanzielle Lücke schließt, immerhin befindet sich der umstrittene Geschäftsmann im Streit mit dem Mutterverein um Präsident Gernot Mang.

+++ 02. Juni, 12:01 Uhr: Löwen eröffnen Flughafen-Fanshop mit Hubert Aiwanger +++ Inmitten des gegenwärtigen Lizenz-Chaos lädt der TSV 1860 zur Eröffnung eines neuen Fan-Shops am Münchner Flughafen ein. Der neue Laden, direkt neben dem McDonald's, wird von einer Merchandising-Firma betrieben, an der Hasan Ismaik alle Anteile besitzt. Zur Eröffnung eingeladen ist auch Hubert Aiwanger, der stellvertretende bayerische Ministerpräsident sowie Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. In der zugehörigen Pressemitteilung wird die Neueröffnung als "ein Zeichen für die Strahlkraft des bayerischen Fußballs über die Stadtgrenzen hinaus" gelobt.

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