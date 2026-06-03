Schalke 04 offenbar mit Leistungsträger über neuen Vertrag einig

Der FC Schalke 04 kann wohl auch in der Bundesliga auf Loris Karius bauen. Der Aufsteiger und der Torwart sollen sich über einen neuen Vertrag einig geworden sein.

Beim FC Schalke 04 reißen die guten Nachrichten in diesen Wochen offenbar nicht ab. Nach der erfolgreichen Bundesliga-Rückkehr samt Meisterschaft in der 2. Bundesliga stehen die "Königsblauen" nun offenbar vor der Vollzugsmeldung mit einem absoluten Führungsspieler.

Transfer-Experte Fabrizio Romano schrieb auf "X", Schalke und Loris Karius hätten eine Einigung über einen neuen Vertrag getroffen. Das Gehalt des Torwarts werde angehoben, Zahlen nannte der italienische Journalist aber nicht. Auch über die Laufzeit des ausgehandelten Kontrakts ist in dem Tweet nichts zu erfahren.

Erst am Dienstagabend hatte "Sky" von fortgeschrittenen Verhandlungen zwischen beiden Seiten geschrieben. Demnach soll Karius zu den Topverdienern des Klubs aufsteigen. Zwar würden ihm konkrete Angebote aus Italien vorliegen, doch um mit Schalke in der Bundesliga zu spielen, würde er diese ausschlagen.