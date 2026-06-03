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Schalke 04 offenbar mit Leistungsträger über neuen Vertrag einig
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:16 Min
Der FC Schalke 04 kann wohl auch in der Bundesliga auf Loris Karius bauen. Der Aufsteiger und der Torwart sollen sich über einen neuen Vertrag einig geworden sein.
Beim FC Schalke 04 reißen die guten Nachrichten in diesen Wochen offenbar nicht ab. Nach der erfolgreichen Bundesliga-Rückkehr samt Meisterschaft in der 2. Bundesliga stehen die "Königsblauen" nun offenbar vor der Vollzugsmeldung mit einem absoluten Führungsspieler.
Transfer-Experte Fabrizio Romano schrieb auf "X", Schalke und Loris Karius hätten eine Einigung über einen neuen Vertrag getroffen. Das Gehalt des Torwarts werde angehoben, Zahlen nannte der italienische Journalist aber nicht. Auch über die Laufzeit des ausgehandelten Kontrakts ist in dem Tweet nichts zu erfahren.
Erst am Dienstagabend hatte "Sky" von fortgeschrittenen Verhandlungen zwischen beiden Seiten geschrieben. Demnach soll Karius zu den Topverdienern des Klubs aufsteigen. Zwar würden ihm konkrete Angebote aus Italien vorliegen, doch um mit Schalke in der Bundesliga zu spielen, würde er diese ausschlagen.
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Loris Karius mit drittem Klub in der Bundesliga?
Der 32-Jährige war einer der Garanten für die überraschend starke Schalker Saison, kassierte in 30 Liga-Spielen nur 24 Tore und hielt seinen Kasten ganze 13 Mal sauber. Der bisherige Vertrag, den Karius im vergangenen Sommer unterschrieben hatte, läuft bis 2027.
Schalke 04 wäre nach dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Union Berlin der dritte Klub, mit dem der einstige Junioren-Nationaltorhüter Bundesliga spielt. Bislang stand Karius 95 Mal im Oberhaus im Tor.
Vor seiner Ankunft in Gelsenkirchen war seine Karriere jedoch erheblich ins Stocken geraten, denn nach Ablauf seines Vertrags beim FC Liverpool 2022 war er zweieinhalb Monate auf Vereinssuche, ehe Newcastle United zuschlug. Dort absolvierte Karius jedoch in zwei Jahren nur ein Pflichtspiel und war im zweiten Halbjahr 2024 erneut vereinslos. Im Januar 2025 fanden schließlich S04 und Karius zusammen - es scheint eine Erfolgsgeschichte zu werden.
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