DFB-Team: Serge Gnabry bestätigt WM-Aus - Rudi Völler und Julian Nagelsmann leiden mit

Serge Gnabry wird der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 fehlen.

Serge Gnabry hat sein Aus für die anstehende WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bestätigt.

"Die letzten Tage waren schwer zu verarbeiten. Eine Saison beim FC Bayern München, in der nach dem Gewinn der Bundesliga am Wochenende noch einiges vor uns liegt. Was den Traum von der Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft angeht: Für mich ist er leider vorbei", schrieb der Stürmer des FC Bayern auf Instagram.

"Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zu Hause aus unterstützen", führte er aus und erklärte, dass er jetzt "den Fokus auf die Regeneration" legen wolle, um "rechtzeitig zur Vorbereitung zurückzukommen".

Gnabry war von Bundestrainer Julian Nagelsmann fest für die WM eingeplant gewesen, zog sich aber vor wenigen Tagen einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zu, der ihn zu einer monatelangen Pause zwingt.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler litt mit dem Offensivspieler mit: "Wir hatten Kontakt mit ihm. Ich hatte auch Kontakt mit ihm, natürlich. Was sagt man da? Was schreibt man da? 'Kopf hoch'", sagte der 66-Jährige am Mittwochabend bei "Sky".

"Er hat jetzt zum zweiten Mal hintereinander ein großes Turnier durch eine Verletzung verpasst", sagte Völler. 2024 hatte sich Gnabry vor der Heim-EM einen Muskelbündelriss zugezogen.

Völler glaubt jedoch an eine Rückkehr. "Er ist immer noch jung genug, hat eine tolle Saison gespielt mit den Bayern und in der Nationalmannschaft, hat tolle Spiele abgeliefert in den letzten Monaten. Er war auch ein Garant dafür, dass wir uns qualifiziert haben. Es geht danach weiter. Wir haben noch eine Europameisterschaft in Großbritannien. Wenn er die Leistung so bestätigt, habe ich überhaupt keinen Zweifel, wenn er dann wieder dazukommt."