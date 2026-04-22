DFB-Pokal: Warum es noch nie eine Gelbsperre gab

Im DFB-Pokal hat noch nie ein Spieler gelbgesperrt gefehlt. Grund dafür ist das kuriose Regelwerk.

In der Geschichte des DFB-Pokals hat noch nie ein Spieler eine Partie wegen einer Gelbsperre verpasst.

Grund dafür ist das kuriose Regelwerk, das Sperren zwar in der Theorie vorsieht, in der Praxis aber nahezu unmöglich macht.

Unter Punkt 1.3 im Regelwerk des DFB-Pokals heißt es, dass ein Spieler ein Spiel aussetzen muss, wenn er fünf Gelbe Karten gesammelt hat. Für Trainer reichen dagegen schon vier Gelbe Karten. Das kennt man aus der Bundesliga, wo die Regelungen gleich sind, allerdings gibt es zwischen den beiden Wettbewerben einen großen Unterschied.

Während die Profis im Ligabetrieb bis zu 34 Spiele bestreiten, sind im DFB-Pokal von der ersten Runde bis zum Finale in Berlin maximal sechs Spiele möglich. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ein Spieler frühestens im Pokalfinale gesperrt fehlen könnte und sich dafür in jedem einzelnen Spiel eine Gelbe Karte abholen müsste.