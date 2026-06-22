WM 2026
DFB-Team: US-Amerikanerin Penso pfeift Deutschlands Gruppenfinale gegen Ecuador
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Weg der DFB-Elf ist vorgezeichnet - keine Angst vor Frankreich
Videoclip • 01:23 Min
Die US-Amerikanerin Tori Penso wird Deutschlands letztes Gruppenspiel bei der WM 2026 gegen Ecuador leiten.
Die Schiedsrichterin für das abschließende deutsche WM-Vorrundenspiel steht fest: Die US-Amerikanerin Tori Penso leitet die Partie der Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag (22.00 Uhr MESZ/"ARD" und "MagentaTV") in New Jersey gegen Ecuador. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) steht schon vor der Begegnung als Gruppensieger fest.
Vor vier Jahren in Katar pfiff die Französin Stéphanie Frappart das deutsche Spiel gegen Costa Rica (4:2) und sicherte sich damit ihren Eintrag in die Fußball-Geschichtsbücher. Frappart war die erste Schiedsrichterin, die bei einer Männer-WM zum Einsatz kam.
Penso ist die Nummer zwei. Sie leitete bei der laufenden Endrunde am vergangenen Donnerstag bereits die Partie zwischen Tschechien und Südafrika (1:1). Dabei hinterließ die 39-Jährige einen guten Eindruck.
Unterstützt wird Penso bei der DFB-Begegnung von ihren Assistentinnen Brooke Mayo und Kathryn Nesbitt (beide ebenfalls USA) an den Seitenlinien. Als Vierter Offizieller fungiert Campbell-Kirk Kawana-Waugh aus Neuseeland.
Der Weltverband FIFA sorgte bei seinen Ansetzungen am Montag zudem dafür, dass es eine dritte WM-Schiedsrichterin geben wird. Katia Garcia aus Mexiko leitet am Freitag (01.00 Uhr/"MagentaTV") das Spiel zwischen Tunesien und den Niederlanden.
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