Die US-Amerikanerin Tori Penso wird Deutschlands letztes Gruppenspiel bei der WM 2026 gegen Ecuador leiten.

Die Schiedsrichterin für das abschließende deutsche WM-Vorrundenspiel steht fest: Die US-Amerikanerin Tori Penso leitet die Partie der Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag (22.00 Uhr MESZ/"ARD" und "MagentaTV") in New Jersey gegen Ecuador. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) steht schon vor der Begegnung als Gruppensieger fest.

Vor vier Jahren in Katar pfiff die Französin Stéphanie Frappart das deutsche Spiel gegen Costa Rica (4:2) und sicherte sich damit ihren Eintrag in die Fußball-Geschichtsbücher. Frappart war die erste Schiedsrichterin, die bei einer Männer-WM zum Einsatz kam.

Penso ist die Nummer zwei. Sie leitete bei der laufenden Endrunde am vergangenen Donnerstag bereits die Partie zwischen Tschechien und Südafrika (1:1). Dabei hinterließ die 39-Jährige einen guten Eindruck.

Unterstützt wird Penso bei der DFB-Begegnung von ihren Assistentinnen Brooke Mayo und Kathryn Nesbitt (beide ebenfalls USA) an den Seitenlinien. Als Vierter Offizieller fungiert Campbell-Kirk Kawana-Waugh aus Neuseeland.

Der Weltverband FIFA sorgte bei seinen Ansetzungen am Montag zudem dafür, dass es eine dritte WM-Schiedsrichterin geben wird. Katia Garcia aus Mexiko leitet am Freitag (01.00 Uhr/"MagentaTV") das Spiel zwischen Tunesien und den Niederlanden.