WM 2026: Nico Schlotterbeck äußert sich nach Verletzung - DFB bestätigt schlimme Diagnose

ran Fußball DFB-Team - Amiri über Undav: "Er ist ein Killer..." Videoclip • 01:28 Min Link kopieren Teilen

Wie schwer verletzt ist Nico Schlotterbeck? Der DFB hat nun übereinstimmende Medienberichte bestätigt. Auch der Spieler selbst meldet sich zu Wort.

Bittere Diagnose für Nico Schlotterbeck und die deutsche Nationalmannschaft: Der Innenverteidiger hat beim 2:1 im WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste am Samstag eine Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk erlitten. Er falle "mehrere Monate" und damit auch für den Rest des Turniers aus. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt. Schlotterbeck selbst hat sich nun erstmals selbst öffentlich nach seinem WM-Aus geäußert und die Fans auf das DFB-Team eingeschworen. "Was jetzt zählt, ist die Mannschaft. Sie verdient die volle Unterstützung aller Deutschen. Lasst uns zusammenstehen und zeigen, dass wir in guten wie in schwierigen Momenten hinter dieser deutschen Mannschaft stehen und sie auf ihrem Weg zum WM-Titel unterstützen", schrieb der BVB-Star auf seinen Social-Media-Kanälen. Zu seiner eigenen Gefühlswelt wollte sich der Innenverteidiger noch nicht detailliert äußern. Er "brauche noch etwas Zeit, um das Ganze zu verarbeiten und später darüber zu sprechen".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

- Anzeige -

DFB-Team: Nagelsmann bedauert Schlotterbeck-Aus "Schlotti wird uns auf dem Platz als herausragender Verteidiger sehr fehlen, vor allem auch sein exzellenter Spielaufbau", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann und fügte bedauernd hinzu: "Es hätte seine WM werden können." Auch interessant: WM 2026: Schlotterbeck verletzt - Folgen fürs DFB-Team Man habe gemeinsam "versucht, ihn aufzubauen - zum Glück ist er ein sehr positiver Typ, der schon wieder vorausblickt". Dass Schlotterbeck zunächst bei der Mannschaft in den USA bleiben werde, wertete Nagelsmann als "ein schönes Zeichen, denn er hat auch neben dem Platz Einfluss. Trotz seines Ausfalls sind wir in der Innenverteidigung mit Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton und Malick Thiaw weiterhin sehr gut aufgestellt für die WM."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Auch bei Schlotterbecks Verein, Borussia Dortmund, reagierte man geschockt. "Für Nico tut es mir extrem leid, er war richtig gut in Form und aus der Startelf unserer Nationalmannschaft nicht wegzudenken", sagte Lars Ricken, Geschäftsführer Sport beim BVB, in einer ersten Reaktion. "Dass er jetzt durch eine Verletzung aus der WM ausscheidet, ist sehr schade und unglaublich bitter", sagte Ricken: "Aber Nico hat im vergangenen Jahr gezeigt, wie er nach einer Verletzung noch stärker zurückkommt. Das wird er auch diesmal, davon sind wir überzeugt." Schlotterbeck (26) hatte im April 2025 einen Meniskusriss im linken Knie erlitten, der ihn zu einer langen Pause zwang. Erst im September kehrte er zurück.

- Anzeige -