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WM 2026: Moderatorin nach skandalösen Äußerungen über Belgien-Star Jeremy Doku suspendiert
Veröffentlicht:von ran.de
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Die skandalösen Äußerungen über Jeremy Doku haben für Moderatorin France Pierron drastische Folgen.
Die französische Moderatorin France Pierron wurde nach ihren skandalösen Aussagen über die bevorstehende Geburt von Jeremy Dokus Kind von der "L'Équipe" suspendiert.
Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach wird sie ihre Sendung "L'Équipe de choc" zunächst nicht mehr moderieren. Dazu veröffentlichte die Sportzeitung auch eine Stellungnahme, in der sie sich von "Äußerungen, die weit von den Werten der Gruppe entfernt sind“ distanzierte und sich "bei dem betroffenen Fußballer und ganz allgemein bei seinem Publikum" entschuldigte.
Auch die Moderation hat zu ihren Aussagen bereits Stellung bezogen und erklärt, dass sie "eine persönliche Meinung geäußert" habe, die "keinesfalls eine kollektive Position widerspiegelt“.
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Pierron kritisierte Doku für geplante Heimreise
Konkret geht es dabei um die Aussagen von Pierron zur geplanten Heimreise von Doku zur Geburt seines ersten Kindes, die sich mit der K.-o.-Phase der WM überschneiden könnte.
"Du hast die Chance, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, und es gibt Hunderte Fußballspieler, die alles geben würden, um in dieser Position zu sein", hatte diese in ihrer TV-Sendung erklärt und die Geburt als einen "widerlichen Moment, in dem der Vater nutzlos" sei bezeichnet.
Für diese Aussagen erntete sie daraufhin viel öffentlichen Gegenwind.
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