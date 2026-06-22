Trainer Ralf Rangnick glaubt an einen Sieg von Österreich im Duell gegen Weltmeister Argentinien.

Das Kräftemessen mit dem Titelverteidiger sei ein Spiel "against all odds", also gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Man wolle jedoch für eine Überraschung sorgen. "Das wäre sicherlich auch schon ein Unentschieden, geschweige denn ein Sieg von uns. Das halte ich für möglich. Wir haben die Möglichkeit, über unseren eigenen Auftritt, über unsere Strategie, über unseren Stil, gepaart mit der nötigen Energie und dem Mut, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen."

"Wer sehr, sehr viel Geld gewinnen möchte, der geht noch in ein Wettbüro und setzt auf einen Sieg für Österreich", sagte Rangnick vor dem zweiten WM-Gruppenspiel in Dallas am Montag ( LIVE im kostenlosen Stream ).

Rangnick will Argentinen nicht auf Messi reduzieren

Erneut mit Hochachtung sprach Rangnick von Lionel Messi, der bei Argentiniens WM-Auftakt gegen Algerien (3:0) mit einem Dreierpack zu WM-Rekordtorschützen Miroslav Klose (beide 16 Treffer) aufgeschlossen hatte. Die Albiceleste sei aber nicht auf den Superstar zu reduzieren.

Argentinien habe den "besten Spieler, den es jemals gegeben hat" in seinen Reihen, sei aber auch "viel mehr als nur Lionel Messi" und auf jeder Position "herausragend besetzt". Österreich müsse auf "ganz, ganz, ganz hohem Niveau" auftreten und "vielleicht sogar die beste Leistung zeigen, die wir in meiner Amtszeit bisher gezeigt haben."

Chancen sieht er dabei im Gegenpressing, weil Messi dort wenig mitarbeiten muss und Argentinien da "schon einen Spieler weniger" hat, gleichzeitig wird die Anfälligkeit für schnelle Konter aber größer. Messi werde dadurch "gefährlich, weil er dann oftmals auch in einem zunächst mal vielleicht unbewachten Bereich freisteht oder parkt", erklärte Rangnick.

Borussia Dortmunds Offensivspieler Marcel Sabitzer, der vor seinem 100. Länderspiel steht, sprach von einem großen Spiel und einer großen Chance für die ÖFB-Elf: "Wir sind hier, um das Spiel zu gewinnen. Aber wir wissen, was auf der anderen Seite steht. Es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft mit einem absoluten Ausnahmespieler", sagte Sabitzer: "Die werden uns das Leben schwer machen. Aber wir sind sehr motiviert und fokussiert."