WM 2026
WM 2026 - Schock-Nachricht für den FC Arsenal: William Saliba droht monatelanger Ausfall
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:newstime
Spanien kickt Frankreich aus WM-Finale
Videoclip • 01:00 Min • Ab 12
Das tut doppelt weh: Die Verletzung von Frankreichs Innenverteidiger William Saliba im Halbfinale gegen Spanien ist wohl schlimmer als gedacht.
William Saliba droht wegen seiner Rückenprobleme wohl ein monatelanger Ausfall.
Laut Berichten von "L'Equipe" und "The Athletic" muss der Innenverteidiger des FC Arsenal voraussichtlich operiert werden und für circa vier bis fünf Monate pausieren. Im Worst-Case-Szenario sei mit einer Rückkehr auf den Platz erst im Jahr 2027 zu rechnen.
In der 30. Minute des WM-Halbfinals gegen Spanien hatte sich der Franzose auf den Rasen gesetzt und sofort signalisiert, dass er nicht weitermachen könne. Abwehrkollege Dayot Upamecano soll er gesagt haben: "Ich kann nicht mehr, mein Rücken ist kaputt."
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Saliba mit Verletzung in die WM
50 Spiele für den FC Arsenal in der vergangenen Saison haben bei Saliba offenbar Spuren hinterlassen. Bereits während der WM-Gruppenphase hatte er angemerkt: "Ich habe seit einigen Monaten mit kleinen Beschwerden zu kämpfen und habe die Zähne zusammengebissen, weil die Champions League und die Premier League anstanden."
Aufgrund der Schmerzen nicht mit zur WM zu fahren, war für den Franzosen allerdings nicht in Frage gekommen: "Die Weltmeisterschaft findet nur alle vier Jahre statt, da muss man eben die Zähne zusammenbeißen."
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