WM 2026 - Schock-Nachricht für den FC Arsenal: William Saliba droht monatelanger Ausfall

Das tut doppelt weh: Die Verletzung von Frankreichs Innenverteidiger William Saliba im Halbfinale gegen Spanien ist wohl schlimmer als gedacht.

William Saliba droht wegen seiner Rückenprobleme wohl ein monatelanger Ausfall.

Laut Berichten von "L'Equipe" und "The Athletic" muss der Innenverteidiger des FC Arsenal voraussichtlich operiert werden und für circa vier bis fünf Monate pausieren. Im Worst-Case-Szenario sei mit einer Rückkehr auf den Platz erst im Jahr 2027 zu rechnen.

In der 30. Minute des WM-Halbfinals gegen Spanien hatte sich der Franzose auf den Rasen gesetzt und sofort signalisiert, dass er nicht weitermachen könne. Abwehrkollege Dayot Upamecano soll er gesagt haben: "Ich kann nicht mehr, mein Rücken ist kaputt."