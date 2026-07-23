Donald Trump versucht sich bei der WM-Pokalübergabe aufs Siegerfoto der Spanier zu mischen. Das schafft der US-Präsident auch - zu sehen ist er trotzdem nirgends.

Bereits bei der Klub-WM im vergangenen Sommer ließ es sich US-Präsident Donald Trump nicht nehmen, sich auf das Siegerfoto des FC Chelsea zu mischen.

Die Spieler waren seinerzeit sichtlich irritiert von der Aufmerksamkeit, die Trump haben wollte.

Beim Triumph Spaniens im WM-Finale von New York versuchte der Präsident das Gleiche und verweilte länger als nötig auf der Bühne, als Spanien den Pokal in die Luft streckte.

Zu sehen ist er im Anschluss jedoch auf keinen Fotos - weder bei der FIFA noch beim spanischen Verband oder seinen Spielern.