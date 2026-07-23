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WM 2026: Türkei-Trainer Vincenzo Montella trauert um Schwester
Aktualisiert:von ran.de
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Schwerer Schicksalsschlag für Vincenzo Montella: Der Nationaltrainer der Türkei trauert um seine Schwester, die an den Folgen eines häuslichen Unfalls verstarb.
Der türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella trauert um seine Schwester Caterina.
Wie der türkische Verband in einer Mitteilung bekannt gab, starb sie in einem Krankenhaus an den Folgen eines häuslichen Unfalls.
"Mit tiefer Trauer haben wir erfahren, dass Caterina Montella, die Schwester unseres Nationaltrainers Vincenzo Montella, nach einem schweren Unfall in ihrem Haus im Krankenhaus, in dem sie behandelt wurde, verstorben ist. Die Trauerfeier für die verstorbene Caterina Montella findet heute um 16:30 Uhr Ortszeit in der San-Nicola-Kirche im Stadtteil Castello di Cisterna in Neapel statt", heißt es dort.
Zudem sprach der Verband Montella "sowie seiner Familie und seinen Angehörigen unser tiefstes Beileid" aus.
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Montella und die Türkei enttäuschten bei der WM
Montella hatte die Türkei bei der WM 2026 betreut, nachdem er die stolze Nation nach 24 Jahren wieder zum wichtigsten Fußballturnier überhaupt geführt hatte. Dort erlebten die hoch eingeschätzten Türken aber eine herbe Enttäuschung und schieden bereits in der Vorrunde aus.
Einen Rücktritt hatte der 52-Jährige danach ausgeschlossen. "Wenn die Frage ist: Will ich zurücktreten? Dann ist die Antwort: Nein. Ich habe noch immer Energie und Leidenschaft. Wenn jemand will, dass ich zurücktrete, dann müssen sie akzeptieren, dass ich das nicht tun werde", sagte er.
Verbandspräsident Ibrahim Haciosmanoglu stärkte dem Italiener den Rücken. "Wir stehen hinter dem Trainer und den Spielern. Das ist nicht irgendein Verein. Man kann nicht einfach 15 Spieler abgeben und 15 neue holen", stellte er klar. "Man kann nicht den Trainer entlassen und einen anderen holen. Man kann nicht den Präsidenten entlassen und einen neuen Präsidenten einsetzen. Deshalb stehen wir hinter unseren Spielern."
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