ran Fußball Spanien: Cucurella zelebriert WM-Titel - Millionen sehen zu Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Schwerer Schicksalsschlag für Vincenzo Montella: Der Nationaltrainer der Türkei trauert um seine Schwester, die an den Folgen eines häuslichen Unfalls verstarb.

Der türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella trauert um seine Schwester Caterina. Wie der türkische Verband in einer Mitteilung bekannt gab, starb sie in einem Krankenhaus an den Folgen eines häuslichen Unfalls. Bald Italien-Trainer? Pep-Entscheidung wohl gefallen "Mit tiefer Trauer haben wir erfahren, dass Caterina Montella, die Schwester unseres Nationaltrainers Vincenzo Montella, nach einem schweren Unfall in ihrem Haus im Krankenhaus, in dem sie behandelt wurde, verstorben ist. Die Trauerfeier für die verstorbene Caterina Montella findet heute um 16:30 Uhr Ortszeit in der San-Nicola-Kirche im Stadtteil Castello di Cisterna in Neapel statt", heißt es dort. Zudem sprach der Verband Montella "sowie seiner Familie und seinen Angehörigen unser tiefstes Beileid" aus.

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