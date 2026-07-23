WM 2026: Lamine Yamal trägt deutsche Unterhose und sorgt für großen Andrang im Online-Shop

Aktuell explodiert der Online-Shop einer deutschen Streetwear-Brand. Grund dafür sind die Unterhosen von Weltmeister Lamine Yamal.

Dank Weltmeister Lamine Yamal hat ein Unternehmen aus Frankfurt einen riesigen Werbe-Coup gelandet.

Der 19 Jahre alte Jungstar der Spanier machte nach dem Finaltriumph gegen Argentinien (1:0 n.V.) die Streetwear-Marke "6PM" weltweit bekannt.

Yamal hatte bei den Feierlichkeiten im MetLife-Stadium in New Jersey immer wieder sein Trikot hochgezogen, dabei war für ein Millionen-Publikum das Logo der deutschen Firma auf der Unterhose des Barcelona-Profis gut zu erkennen gewesen.