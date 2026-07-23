Pep Guardiola soll italienischer Nationaltrainer werden. Der Verband bestätigte höchstselbst laufende Gespräche. Doch offenbar steht der Spanier kurz vor der Absage.

Fußballerisch liegt Italien in Scherben - mal wieder. Die "Squadra Azzurra" verfolgte die WM 2026 nur vor dem Fernseher. Zum dritten Mal in Folge misslang die Qualifikation für die Weltmeisterschaft.

Nach dem Aus in den Playoffs gegen Bosnien-Herzegowina trat Nationaltrainer Gennaro Gattuso folgerichtig zurück.

Ein Name, der seitdem kursiert, ist Pep Guardiola. Der katalanische Startrainer verabschiedete sich kürzlich nach zehn Jahren im Amt von Manchester City.

Nun bestätigte der Präsident des italienischen Verbandes, dass Guardiola der erklärte Wunschtrainer für den Neuanfang sei. Doch der Spanier hat offenbar andere Pläne. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, steht Guardiola kurz davor, dem Verband eine Absage zu erteilen.

Demnach plane der 55-Jährige nach seiner Zeit in England erst einmal eine Pause. Nur ein astronomisches Gehalt in Höhe von angeblich 20 Millionen Euro pro Saison könnte ihn angeblich umstimmen.