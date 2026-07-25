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NFL - New England Patriots: Besitzer Robert Kraft verrät Rekord-Angebot für Christian Gonzalez
Veröffentlicht:von ran.de
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Patriots-Besitzer Robert Kraft hat am Rande des Trainingscamps Einblick in die Vertragsverhandlungen mit Christian Gonzalez gewährt. Dem Cornerback winkt ein Rekord-Deal.
Die New England Patriots verhandeln nun schon seit einigen Monaten mit Christian Gonzalez über einen neuen Vertrag.
Nun gab Patriots-Owner Robert Kraft ein wenig Einblick in die Details des Angebots und erklärte, dass er ihn zum bestbezahlten Cornerback der NFL machen will.
"Wir lieben Christian Gonzalez. Wir lieben ihn als Spieler und als Mensch, und deshalb haben wir ihm ein Angebot gemacht, das ihn zum bestbezahlten Spieler auf dieser Position in der NFL macht", sagte Kraft bei der ersten Einheit des Teams im Trainingslager.
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124 Millionen Dollar: Rams machten McDuffie zum Rekord-Cornerback
"Und zufälligerweise ist es der höchstdotierte Vertrag in der Geschichte der Patriots. Wir sind froh, dass wir ihn gedraftet haben, er hat sich hier weiterentwickelt, und wir hoffen, dass er noch lange bei uns bleibt", legte Kraft nach.
Die Verträge für Top-Cornerbacks in der NFL liegen derzeit durchschnittlich bei über 30 Millionen Dollar pro Saison. Im März machten die Los Angeles Rams Trent McDuffie zum bestbezahlten Cornerback der Liga. Der langjährige Profi der Kansas City Chiefs unterzeichnete einen Vierjahresvertrag über 124 Millionen Dollar.
Nachdem Gonzalez 2023 an 17. Stelle von den Patriots gedraftet wurde, geht er nun in seine vierte NFL-Saison. Er hat noch einen Vertrag für zwei Jahre bei der Franchise, nachdem diese die Fifth Year Option gezogen hat. In 34 Regular-Season-Spielen sammelte er unter anderem 145 combined Tackles, 24 verteidigte Pässe und drei Interceptions.
"Die Vertragsverhandlungen zwischen dem Verein und seinen Beratern laufen noch. Ich freue mich sehr, Christian wieder bei uns zu haben und bin gespannt, welchen Einfluss er auf unsere Mannschaft haben kann. Ich schätze ihn als Person und als Spieler sehr", sagte Coach Mike Vrabel zuletzt zu dieser Personalie.
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