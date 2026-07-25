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San Francisco 49ers: Kyle Shanahan bei Autounfall verletzt - Assistenztrainer übernimmt vorerst seine Aufgaben
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:39 Min
Kyle Shanahan hat sich in der vergangenen Woche bei einem Autounfall schwer verletzt. Damit muss der Head Coach der San Francisco 49ers vorerst aussetzen.
Kyle Shanahan war vergangene Woche in einen Autounfall verwickelt. Das gaben die San Francisco 49ers auf ihren Kanälen bekannt.
In dem Statement heißt es: "Kyle Shanahan, Head Coach der San Francisco 49ers, war letzte Woche in einen Autounfall verwickelt, bei dem er Verletzungen davontrug, die nicht lebensbedrohlich sind. Trainer Shanahan wird zu Beginn des Trainingslagers in begrenztem Umfang an den Teamaktivitäten teilnehmen, während er sich erholt."
Laut NFL-Insider Adam Schefter soll er sich die Nase, drei Rippen und die Hand gebrochen haben und im Gesicht mit über 40 Stichen genäht worden sein. Darüber hinaus erlitt Shanahan wohl eine schwere Gehirnerschütterung.
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Shanahan-Unfall: Vorerst übernimmt Foerster seine Aufgaben
Wie aus dem Statement der 49ers weiter hervorgeht, wird Assistant Head Coach Chris Foerster gemeinsam mit den Team Coordinators die Aufgaben von Shanahan übernehmen, solange dieser sich erholt.
An dem Unfall waren laut Nicholas Martinez, dem Leutnant der Polizei von Palo Alto, zwei Personen beteiligt, der andere Fahrer blieb dabei unverletzt. Martinez erklärte, dass weder Drogen noch Alkohol im Spiel waren und sich beide Fahrer gegenüber der Polizei kooperativ zeigten. Gegen keinen der beiden wurde wegen des Unfalls ein Bußgeld verhängt.
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