Kyle Shanahan hat sich in der vergangenen Woche bei einem Autounfall schwer verletzt. Damit muss der Head Coach der San Francisco 49ers vorerst aussetzen.

Kyle Shanahan war vergangene Woche in einen Autounfall verwickelt. Das gaben die San Francisco 49ers auf ihren Kanälen bekannt.

In dem Statement heißt es: "Kyle Shanahan, Head Coach der San Francisco 49ers, war letzte Woche in einen Autounfall verwickelt, bei dem er Verletzungen davontrug, die nicht lebensbedrohlich sind. Trainer Shanahan wird zu Beginn des Trainingslagers in begrenztem Umfang an den Teamaktivitäten teilnehmen, während er sich erholt."

Laut NFL-Insider Adam Schefter soll er sich die Nase, drei Rippen und die Hand gebrochen haben und im Gesicht mit über 40 Stichen genäht worden sein. Darüber hinaus erlitt Shanahan wohl eine schwere Gehirnerschütterung.