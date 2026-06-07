WM 2026
Fußball-WM 2026: Frankreich vs. Senegal live im Free-TV, Livestream und im Ticker
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
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Der Finalist der letzten WM tritt in seinem ersten Gruppenspiel gegen den Senegal an. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie zur Anstoßzeit.
Frankreich startet am 16. Juni in die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
In den letzten zwei WM-Endrunden stand der Weltranglistenerste jeweils im Finale: Eines davon konnte die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps gewinnen.
Diesen Sommer haben "Les Bleus" die Chance, den dritten Weltmeistertitel in ihrer Geschichte klarzumachen. Bereits jetzt ist dabei klar: Es wird das letzte Turnier von Deschamps, der seit 2012 an der Seitenlinie steht. Sein letztes Aufgebot kann es dabei durchaus sehen lassen: Frankreich gilt aufgrund von Superstars wie Kylian Mbappe, Michael Olise oder Ousmane Dembele als absoluter Titelfavorit.
Im ersten Gruppenspiel trifft die Mannschaft auf den Senegal. Dieser hatte Anfang des Jahres den Afrika-Cup gewonnen, ehe der Turniersieg am grünen Tisch an Marokko gegeben wurde. Bei der WM 2022 konnte man als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde einziehen, scheiterte aber direkt im Achtelfinale mit 0:3 an England.
Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Nationen ist 24 Jahre her: Bei der WM 2002 konnte der Senegal die Franzosen überraschend mit 1:0 besiegen und dadurch als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde einziehen, während Frankreich als Titelverteidiger als Gruppenletzter ausschied.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
Frankreich vs. Senegal live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Dienstag, 16. Juni 2026, 21:00 Uhr (MESZ)
Spielort: MetLife Stadium, New Jersey (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe I
Frankreich - Senegal live im TV und Stream sehen
Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV.
Das Spiel zwischen Frankreich und dem Senegal gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden.
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WM 2026: Frankreich vs. Senegal im Liveticker
Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Frankreich gegen Senegal gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026
Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada
Austragungsorte: 16 Stadien
Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt
Finale: 19. Juli in New York/New Jersey
Teilnehmer: 48 Nationalteams
Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde
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