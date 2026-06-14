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WM 2026

Fußball-WM 2026: Österreich gegen Jordanien live im Free-TV, Livestream und im Liveticker

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

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Videoclip • 01:01 Min

Für die österreichische Nationalmannschaft beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Jordanien. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.

Bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 bekommt es Österreich zum Auftakt der Vorrunde am 17. Juni in Santa Clara mit Jordanien zu tun.

Das ÖFB-Team qualifizierte sich in Gruppe H mit 19 Punkten als Erster knapp vor Bosnien-Herzegowina (17 Punkte). Angeführt von Teamchef Ralf Rangnick und zahlreichen Bundesliga-Stars kämpft Österreich nun bei der Endrunde um das Erreichen der K.o.-Phase.

Nach dem Duell mit Jordanien bekommt es das ÖFB-Team in der WM-Vorrunde noch mit Titelverteidiger Argentinien und Algerien zu tun.

Die Jordanier sind erstmals bei einer WM-Endrunde mit dabei. Der größte Star des Teams ist Mousa Tamari, der bei Stade Rennes unter Vertrag steht.

Österreich vs. Jordanien live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Mittwoch, 17. Juni 2026, 06:00 Uhr (MESZ)

  • Spielort: Levi's Stadium, Santa Clara (USA)

  • Wettbewerb: WM 2026, Gruppe J

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Österreich - Jordanien live im TV und Stream sehen

Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel Österreich gegen Jordanien läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Der WM-Auftakt der Österreicher gegen Jordanien wird live im ZDF übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar.

Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der Österreicher findet jedoch schon um 06:00 Uhr morgens deutscher Zeit statt.

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WM 2026: Österreich vs. Jordanien im Liveticker

Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Österreich gegen Jordanien gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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