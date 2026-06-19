Fußball-WM 2026: USA vs. Australien heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

WM 2026: Neuer über Titelchancen! "Würde sonst nicht hier sitzen.."

Die USA sind beim zweiten Gruppenspiel gegen Australien gefragt. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.

Die Vereinigten Staaten spielen im zweiten Spiel der Gruppenphase gegen Australien.

Das Gastgeberland will es dabei wie bei der letzten Weltmeisterschaft in die K.o.-Phase schaffen. Das letzte Mal, dass die Mannschaft ein solches K.o.-Spiel dann auch gewinnen konnte, war allerdings das Achtelfinale gegen Mexiko (2:0) bei der WM 2002.

Auch Australien schaffte es bei der WM 2022 aus der Gruppenphase, aber auch für sie war dann im Achtelfinale Schluss.

Die beiden Nationen standen sich im Oktober vergangenen Jahres zuletzt in einem Testspiel gegenüber. Damals konnte die USA das Spiel knapp mit 2:1 gewinnen.