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WM 2026: Portugal vs. Usbekistan im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: CR7 mit Horror-Zahlen - Netz fordert Bankplatz
Videoclip • 01:09 Min
Der Nations-League-Sieger trifft am zweiten Spieltag der Gruppe K in Houston auf einen asiatischen Debütanten. Wo Sie das Spiel am Dienstag live im Free-TV und Live-Stream verfolgen können, wie die Teams auflaufen könnten und alle wichtigen Hintergrundinfos im Überblick.
In Houston kommt es zum ersten WM-Duell dieser beiden Nationen: Ein etabliertes europäisches Team trifft auf einen asiatischen Neuling. Portugal erinnert sich nur allzu gut an die 1:2-Niederlage gegen die Südkorea in der Gruppenphase vor vier Jahren - ein Warnsignal, das auch diesmal präsent sein dürfte.
Für Superstar Cristiano Ronaldo, der seine voraussichtlich letzte Weltmeisterschaft bestreitet, ist ein Sieg absolute Pflicht.
Usbekistan steht nach mehreren knapp verpassten Qualifikationen erstmals auf der ganz großen WM-Bühne.
Die Zentralasiaten haben sich im asiatischen Fußballverband enorm weiterentwickelt und möchten in der "Space City" Houston mit einer kompakten Defensive und schnellem Umschaltspiel einen starken Eindruck hinterlassen und den großen Favoriten ärgern.
Portugal vs. Usbekistan live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Dienstag, 23. Juni 2026, 19:00 Uhr (deutsche Zeit)
Ortszeit: 12 Uhr
Spielort: NRG Stadium, Houston (Texas)
Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe K
Wer überträgt Portugal gegen Usbekistan live im TV und Stream?
Das Vorrundenspiel zwischen Portugal und Usbekistan wird am Dienstag, den 23.06.2026, live im Free-TV in der ARD ausgestrahlt.
Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten in der Regel rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Wer das Spiel online verfolgen möchte, findet einen kostenlosen Livestream in der ARD Mediathek, sowie auf Joyn.
Kommende Livestreams auf Joyn
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WM 2026: Portugal vs. Usbekistan im Liveticker
Keine Zeit, das Spiel im TV oder Stream zu verfolgen? Mit dem kostenlosen ran-Liveticker verpasst du keine Sekunde der Partie zwischen Portugal und Usbekistan. Wir liefern jede wichtige Szene, alle Tore und die spannendsten Highlights aus dem NRG Stadium in Houston.
Portugal vs. Usbekistan: Der direkte Vergleich
Das WM-Gruppenspiel in Houston ist eine historische Premiere: Es gab noch nie ein direktes Duell zwischen den A-Nationalmannschaften aus Portugal und Usbekistan – weder bei einem Turnier noch in einem Testspiel.
Die Rollen vor dem ersten Aufeinandertreffen sind klar verteilt: Das europäische Top-Team rund um Cristiano Ronaldo geht als erfahrener Dauergast und klarer Favorit in die Partie. WM-Debütant Usbekistan hingegen feiert 2026 seine Turnierpremiere und reist als unbeschriebenes Blatt und krasser Außenseiter nach Texas, der im ersten Duell der Verbandsgeschichte auf die Sensation hofft.
Der Spielort: NRG Stadium
Austragungsort der Partie ist das NRG Stadium in Texas. Die Arena fasst über 72.000 Zuschauer und ist die Heimstätte des NFL-Teams Houston Texans. Neben dem berühmten Houston Rodeo fanden hier bereits zwei Super Bowls sowie Spiele der Copa América statt.
Ein großer Pluspunkt für die Profis: Das Stadion besitzt ein einziehbares Dach und ist komplett klimatisiert. Trotz der texanischen Sommerhitze herrschen beim Duell zwischen Portugal und Usbekistan somit perfekte Bedingungen auf dem Rasen.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
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