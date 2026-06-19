WM 2026: 16 verschiedene Anstoßzeiten - das sind die Gründe

ran Fußball WM 2026: Neuer gibt Update! So geht es der "Wade der Nation" Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist das größte Turnier der Geschichte. Aber nicht nur die 104 Spiele sind ein Top-Wert - auch die 16 verschiedenen Anstoßzeiten sind einsame Spitze unter allen Endrunden.

Mit der Aufstockung von 32 auf 48 Mannschaften ist die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko das größte Fußball-Turnier der Geschichte. Statt 64 gibt es bei dieser Weltmeisterschaft 104 Spiele, in denen der neue Weltmeister ermittelt wird - mehr denn je. Dabei wird auch ein anderer Rekord gebrochen, der in dieser Form wohl lange nicht zu erreichen sein wird. Gewöhnlich gibt es bei einem Turnier etwa vier bis fünf Zeit-Slots, an denen gespielt wird - bei der WM 2026 sind es dagegen gleich 16 verschiedene Anstoßzeiten.

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WM 2026: Welche Anstoßzeiten gibt es? 18:00 Uhr

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WM 2026: Warum gibt es unterschiedliche Anstoßzeiten? Einen offiziellen Grund hat die FIFA nicht verkündet. Durch die vier verschiedenen Zeitzonen in den 16 Austragungsorten konnte der Verband wohl nicht wie gewohnt in der Gruppenphase mit drei bis vier Anstoßzeiten planen. Darüber hinaus wollte die FIFA eigenen Angaben zufolge bestmögliche Konditionen für alle Fußball-Fans auf der Welt schaffen und den Teams beste Voraussetzungen zu ermöglichen. Reisewege, Ruhetage, Temperaturen, Stadion-Infrastruktur, öffentlicher Verkehr, Sicherheit und TV-Übertragungen spielten ebenfalls eine Rolle.

Wie war es bei den vergangenen Weltmeisterschaften? Bei der WM in Katar 2022 gab es fünf Zeit-Slots. Statt vier Spielen täglich an den ersten beiden Spieltagen der Gruppenphase fanden drei oder vier Partien statt - dabei waren die Anstoßzeiten immer um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ab dem dritten Gruppenspieltag reduzierte die FIFA die Zeit-Slots auf zwei Anstoßzeiten pro Tag - ausschließlich um 16:00 und 20:00 Uhr. Bei der WM 2018 in Russland hatte die FIFA ähnlich wie bei der WM 2026 logistisch eine größere Herausforderung, kam aber mit acht Anstoßzeiten aus. Die Spiele begannen nach mitteleuropäischer Zeit immer zur vollen Stunde zwischen 12 und 21 Uhr. In Brasilien 2014 brauchte man dagegen nur fünf Anstoßzeiten, in Südafrika und Deutschland 2010 bzw. 2006 waren es drei und sechs. Als die Weltmeisterschaft 1994 ebenfalls in den USA stattfand, setzte die FIFA über drei Zeitzonen acht verschiedene Zeit-Slots ein - die Hälfte im Vergleich zur WM 32 Jahre später. Mit der WM 2018 in Russland teilt sich die Weltmeisterschaft 1994 damit den zweiten Platz hinter dem diesjährigen Turnier.

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