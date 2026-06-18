WM 2026
WM 2026: Lionel Messi weint nach Argentinien-Sieg - der Grund für seine Tränen
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
ran Fußball
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Videoclip • 03:28 Min
Lionel Messi war beim WM-Auftakt gegen Algerien sehr emotional. Der Grund dafür sind offenbar persönliche Sorgen.
Es waren Bilder voller Emotionen: Lionel Messi zeigte sich nach seinem ersten WM-Tor beim 3:0-Sieg Argentiniens über Algerien tief bewegt.
Der Weltstar stand sichtbar ergriffen auf dem Platz, atmete schwer und konnte seine Tränen kaum zurückhalten.
Der Dreifach-Torschütze erklärte später: "Das hatte mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Ich bin dankbar für meine gesamte Delegation und meine Mannschaftskameraden. Sie waren immer für mich da und haben mir die Kraft gegeben, schwierige Tage zu überstehen." Er betonte noch einmal: "Das hat nichts mit Fußball zu tun."
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WM 2026: Messi sorgt sich um seinen Vater
Dementsprechend groß waren die Spekulationen, was nun hinter dem Gefühlschaos des 38-Jährigen steckte. Die "Bild" will den Grund herausgefunden haben.
Hinter Messis emotionalem Auftritt könnte demzufolge eine private Belastung stehen. Nach Informationen aus Argentinien kämpft sein Vater Jorge bereits seit mehreren Monaten gegen eine ernste Krankheit. Für verschiedene Therapien reiste der 68-Jährige sowohl nach Europa als auch in die USA.
Kurz vor dem WM-Start gab es offenbar Hinweise darauf, dass sich sein Gesundheitszustand verschlechtert habe. Vater Jorge ist in Messis Leben eine zentrale Figur.
Er prägte die Laufbahn seines Sohnes maßgeblich. Als enger Vertrauter und Berater zog er im Hintergrund die Fäden bei Verhandlungen mit Vereinen und Werbepartnern. Der argentinische Superstar hat den Einfluss seiner Eltern auf seinen Lebensweg mehrfach öffentlich hervorgehoben.
Auch interessant: Kommentar: Messi setzt noch immer neue Maßstäbe
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