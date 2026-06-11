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Fußball-WM 2026: USA vs. Paraguay live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Aktualisiert:

von ran

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WM 2026: Legendäres Aztekenstadion ist bereit

Videoclip • 01:20 Min

Co-Gastgeber USA beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Paraguay. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream und zur Anstoßzeit.

Für den WM-Co-Gastgeber USA geht es mit der Endrunde am 13. Juni los. Dann trifft das Team um Ex-BVB-Star Christian Pulisic auf Paraguay.

Für die USA soll dabei natürlich ein Sieg her, um möglichst erfolgreich in das Heim-Turnier zu starten und den ersten Schritt in Richtung Weiterkommen zu machen.

Für die Vereinigten Staaten ist es bereits die zwölfte WM-Teilnahme. Der große Traum? Der zweite Sieg in einem K.o.-Spiel! Bisher gelang es dem Team lediglich 2002 (2:0 gegen Mexiko), die erste K.o.-Runde zu überstehen.

In die Partie gegen Paraguay geht das Team von Mauricio Pochettino als Favorit. Die Südamerikaner sind zum ersten Mal seit 2010 wieder bei einer WM-Endrunde mit dabei.

USA vs. Paraguay live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Samstag, 13. Juni 2026, 03:00 Uhr (MESZ)

  • Spielort: Los-Angeles-Stadion (Los Angeles)

  • Wettbewerb: WM 2026, Gruppe D

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USA - Paraguay live im TV und Stream sehen

Fußballfans müssen sich für dieses Highlight den Wecker stellen: Aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika wird das Spiel in Deutschland am frühen Samstagmorgen um 03:00 Uhr angepfiffen.

Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV.

Das Spiel zwischen den USA und Paraguay gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden.

WM 2026: USA vs. Paraguay im Liveticker

Wer um 3 Uhr morgens nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann, bleibt trotzdem bestens informiert: Einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zum Duell USA vs. Paraguay gibt es wie gewohnt auf ran.de.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.o.-Runde

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