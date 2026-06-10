WM 2026: Niederlande vs. Japan live im TV, Livestream und Liveticker - alle Infos im Überblick

Die Niederlande starten mit einem Spiel gegen Japan in das WM-Turnier. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream und zur Anstoßzeit.

Die Niederlande haben bei der Weltmeisterschaft 2026 eine durchaus knifflige Vorrunde erwischt. In Gruppe D trifft die "Elftal" auf Japan, Schweden und Tunesien.

Zum Auftakt geht es für "Oranje" gegen Japan. Dass die Asiaten durchaus gefährlich sein können, bewiesen sie zuletzt immer wieder.

2022 gewannen sie im ersten Spiel gegen Deutschland mit 2:1 und leiteten so das Vorrundenaus der DFB-Elf ein.

Die Niederlande will einem ähnlichen Schicksal entgehen. Verzichten muss das Team von Trainer Ronald Koeman dabei auf Xavi Simons. Der Ex-Leipzig-Star verpasst das Turnier mit einem Kreuzbandriss.