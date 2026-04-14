Fußball
Jamal Musiala nicht zur WM? Oliver Kahn fühlt sich nach Aussagen missverstanden
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Fans feiern Kantersieg! "Wer sagt's Pauli?"
Videoclip • 02:00 Min
Sollte Jamal Musiala auf die WM-Teilnahme verzichten? Ein entsprechender Ratschlag von Oliver Kahn schlug hohe Wellen. Nun reagierte der frühere Torwart auf die Kritik.
Oliver Kahn fühlt sich und seine Aussagen über einen möglichen WM-Verzicht von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala missverstanden. "Es lohnt sich, hin und wieder genau zuzuhören", schrieb der einstige Bayern- und DFB-Kapitän bei X zu einem Ausschnitt aus dem Fußballtalk "Triple" bei Sky, in dem er sich geäußert hatte.
"Offenbar", führte Kahn aus, "kann man Aussagen sehr unterschiedlich interpretieren. Hier nochmal die entscheidende Stelle..." Diese führte für Kahn zu dem Ergebnis: "Wenn Jamal Musiala bereit ist, gehört er auf die große WM-Bühne."
Ob das möglich sein wird, hatte Kahn in der Sendung angesichts der schweren Verletzung Musialas aus dem vergangenen Sommer infrage gestellt. "Die Frage ist ja auch (...), was macht der Kopf", sagte er, "bist du bereit, mit 100 Prozent in die Zweikämpfe reinzugehen." Sollte dies nicht der Fall sein, könnte es womöglich "sinnvoller" sein, "nicht zur WM mitzugehen". Aber, betonte Kahn: "Da sind die Spielertypen sehr unterschiedlich."
Kahn-Aussagen sorgten für Wirbel
Außerdem habe er es oft genug erlebt, dass Spieler angeschlagen zu einem Turnier gereist seien und dort trotzdem ihr volles Leistungsvermögen ausgeschöpft hätten. Überdies sei nicht auszuschließen, dass Musiala bis zur Endrunde noch ein Aha-Erlebnis haben werde, "und auf einmal löst sich wahnsinnig viel und er ist wieder da. Dann soll er auch zur Weltmeisterschaft mit."
Kahns Aussagen hatten für einigen Wirbel gesorgt. Mehrere Münchner Verantwortliche und Spieler hatten sie gekontert, Musiala selbst betont: "Auf jeden Fall will ich zur WM gehen."
Mehr Fußball-News
Champions League
FC Bayern "darf sich vom Hype nicht einlullen lassen"
Fußball
Frauen-WM-Quali: Wer zeigt Deutschland vs. Österreich heute live im Stream und Ticker?
WM-Qualifikation
DFB-Frauen: Gwinn schon wieder im Deutschland-Trikot verletzt
Fußball
Die versteckten Kosten für Fans explodieren
Champions League
Champions League heute live: Wer überträgt die Viertelfinal-Spiele im TV & Stream?
"State of the art": Watzke bestätigt Schlotterbeck-Klausel