Sollte Jamal Musiala auf die WM-Teilnahme verzichten? Ein entsprechender Ratschlag von Oliver Kahn schlug hohe Wellen. Nun reagierte der frühere Torwart auf die Kritik.

Oliver Kahn fühlt sich und seine Aussagen über einen möglichen WM-Verzicht von Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala missverstanden. "Es lohnt sich, hin und wieder genau zuzuhören", schrieb der einstige Bayern- und DFB-Kapitän bei X zu einem Ausschnitt aus dem Fußballtalk "Triple" bei Sky, in dem er sich geäußert hatte.

"Offenbar", führte Kahn aus, "kann man Aussagen sehr unterschiedlich interpretieren. Hier nochmal die entscheidende Stelle..." Diese führte für Kahn zu dem Ergebnis: "Wenn Jamal Musiala bereit ist, gehört er auf die große WM-Bühne."

Ob das möglich sein wird, hatte Kahn in der Sendung angesichts der schweren Verletzung Musialas aus dem vergangenen Sommer infrage gestellt. "Die Frage ist ja auch (...), was macht der Kopf", sagte er, "bist du bereit, mit 100 Prozent in die Zweikämpfe reinzugehen." Sollte dies nicht der Fall sein, könnte es womöglich "sinnvoller" sein, "nicht zur WM mitzugehen". Aber, betonte Kahn: "Da sind die Spielertypen sehr unterschiedlich."