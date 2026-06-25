Die DFB-Elf muss bei der Fußball-WM 2026 gegen die Elfenbeinküste ran. So stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Team auf.

Kadermanagement oder Flow? Teamhygiene oder Rhythmus? Julian Nagelsmann steht vor dem sportlich quasi bedeutungslosen WM-Gruppenfinale gegen Ecuador vor einem kniffligen Balanceakt.

Trotz des bereits festehenden Gruppensieges will der Bundestrainer nicht große rotieren. Das erklärte er auf dder Pressekonferenz vor dem Spiel. Lediglich die verletzten Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown sollen ersetzt werden.

Für Fan-Liebling Deniz Undav bleibt damit wohl erneut nur ein Platz auf der Bank. Wenngleich sich Nagelsmann eine Hintertür offen ließ: "Wir werden nur die Wechsel vornehmen, die wir vornehmen müssen."