Vor dem ersten WM-Auftritt der deutschen Nationalmannschaft stimmt ProSieben mit der "LEGO Arena Show" auf das Spiel gegen Curacao ein. ran hat alle Informationen im Überblick.

Die Weltmeisterschaft 2026 rückt immer näher. Den ersten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft wird es am 14. Juni (19:00 Uhr im Liveticker) geben. Dann trifft die DFB-Elf auf Curacao.

In den Stunden zuvor können sich Fans mit der "LEGO® Arena Show" in WM-Stimmung bringen. In der Show treten vier Zweierteams in abwechslungsreichen Fußball-Challenges um den Creator-Cup-Pokal gegeneinander an.

Mit dabei sind die Brotatos, Tisi Schubech und ViscaBarca mit GamerBrother sowie Elias Nehrlich. Das vierte Team bilden zwei Zuschauer:innen.

ran hat alle Informationen zum Event zusammengefasst.