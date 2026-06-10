ran Fußball WM 2026: Müller sicher! "Können große Nationen schlagen" Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika. Die Entwicklungen im News-Ticker.

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+++ 10. Juni: DFB hat eigenen Greenkeeper im WM-Quartier +++ Die DFB-Auswahl hat ihre ersten beiden Trainingseinheiten im WM-Quartier in Winston-Salem absolviert. Dabei rückte jedoch nicht nur die sportliche Vorbereitung in den Fokus, sondern auch der Zustand des Haupttrainingsplatzes an der Wake Forest University. Der Naturrasen präsentierte sich sichtbar trocken und wenig satt. Nach der ersten Einheit am Montag zeigte der Platz bereits deutliche Gebrauchsspuren: Herausgerissene Rasenstücke lagen auf dem Feld verteilt. Dem DFB war die Problematik bereits vor der Ankunft der Mannschaft bekannt und hat daher einen eigenen Gärtner vor Ort. DFB-Greenkeeper Sebastian Breuing wurde schon am 20. Mai nach Winston-Salem entsandt, um sich um die Rasenpflege zu kümmern. Zuvor war der als "Rasenpapst" bekannte Experte mehrfach vor Ort gewesen, um die Platzverantwortlichen zu unterstützen. Auch rund um die Trainingseinheiten ist er im Einsatz, kümmert sich um die Bewässerung und hat Wärmelampen im Einsatz. Bereits im Vorfeld war der Rasen intensiv bewässert worden, zudem kamen zur Pflege offenbar sogar Wärmelampen zum Einsatz. Problem für die Fußballspieler ist, dass die Rasenflächen in den USA vorwiegend für American Football angedacht sind. Dadurch sind die Rasenflächen meist robustere und härtere Spielflächen gewohnt.

+++ 09. Juni: Julian Nagelsmann bekommt "geisteskranke" Hassmails +++ Julian Nagelsmann ist offen für Feedback - aber wenn es beleidigend wird, geht es ihm schlicht zu weit. "Du wirst niemals allen gerecht werden. Wenn ich zwanzig E-Mails kriege, weil ich einen Kader nominiere, wo drinsteht: 'Ich wünsche Ihnen baldige Heilung, weil Sie geisteskrank sind', dann finde ich die Kritik ein bisschen schwierig", sagte der Fußball-Bundestrainer in der ARD-Dokumentation "WM-Wahnsinn und Titelträume". Auch Nico Schlotterbeck hat schlechte Erfahrungen mit vernichtender Kritik. "Das mediale Echo kann mit einem viel machen. Nach der WM in Katar hatte ich lange damit zu kämpfen, das macht was mit einem Menschen", sagte der Abwehrspieler von Borussia Dortmund. "Das hat mich über Tage, Wochen, Monate verfolgt. Aber ich bin als Mensch gereift."

+++ 09. Juni: Havertz mit Missgeschick - Neuer gibt Comeback +++ Kai Havertz hat einen Volltreffer der unfreiwilligen Art gelandet: Der Offensivspieler des FC Arsenal schoss beim öffentlichen Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Winston-Salem versehentlich einen Fotografen ab. Havertz traf den dicht neben dem Platz stehenden Mann mit seinem wuchtigen Schuss am Bauch. Sichtlich erschrocken eilte der "Täter" zu dem Fotografen, klatschte mit ihm ab und sagte: "Sorry, man." Abgesehen von dieser Szene lief auf dem Gelände der Wake Forest University alles reibungslos. Die Fans auf den Tribünen freuten sich über Bälle, Trikots und zahlreiche Autogramme der DFB-Stars. Beim abschließenden Trainingsspiel jubelte Havertz auch über einen "richtigen" Treffer. Bei der 45-minütigen Einheit stieg auch Torhüter Manuel Neuer nach seiner Wadenverletzung ins Mannschaftstraining ein. Der 40-Jährige dürfte damit beim WM-Auftakt am 14. Juni gegen Außenseiter Curacao im Tor stehen.

+++ 08. Juni: DFB-Team bezieht Quartier in den USA +++ Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr WM-Quartier in Winston-Salem bezogen. Das DFB-Team fuhr am Montag in drei Bussen nach einem rund zweistündigen Flug aus Chicago um 13.19 Uhr Ortszeit an der Nobel-Herberge The Graylyn Estate vor. Danach stand für Bundestrainer Julian Nagelsmann und das Team ein gemeinsames Mittagessen an, ehe sich der DFB-Tross in dem in den 1920er-Jahren im neo-normannischen, burgähnlichen Stil erbauten Anwesen in Ruhe umschaute. Assan Ouédraogo nahm seine Teamkollegen im Sonnenschein und bei schwül-warmen Temperaturen in Empfang. Der für den verletzten Lennart Karl nachnominierte Leipziger war schon am Sonntag in North Carolina eingetroffen. Viel Zeit zur Eingewöhnung blieb für den viermaligen Weltmeister aber nicht. Nagelsmann bat seine Stars noch am Abend auf dem Gelände der renommierten Wake Forest University zu einem öffentlichen Training. Die 3000 Tickets waren nach DFB-Angaben innerhalb von nur vier Minuten vergriffen.

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Der DFB-Kader in der Übersicht:

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