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WM 2026 - Kieferbruch: Posch-Einsatz gegen Argentinien fraglich
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 03:33 Min
Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat wenige Tage vor dem WM-Duell mit Titelverteidiger Argentinien Klarheit über die Verletzung von Stefan Posch.
Wie der Verband am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, zog sich der Abwehrspieler von Bundesligist Mainz 05 bei der Auftaktpartie gegen Jordanien (3:1) einen Kieferbruch zu. Der anfängliche Verdacht wurde durch eine CT-Untersuchung bestätigt.
Eine Operation ist laut ÖFB nach aktuellem Stand nicht notwendig. Für Posch werde nun eine Spezialschiene angefertigt, die den weiteren Heilungsverlauf unterstützen soll. Ob Posch am Montag (19.00 Uhr MESZ) gegen Argentinien um Superstar Lionel Messi in Dallas bereits wieder einsatzbereit sein wird, bleibe abzuwarten, hieß es in dem Statement.
Bereits direkt nach der Partie gegen Jordanien hatte Teamchef Ralf Rangnick von "Kieferschmerzen" bei Posch berichtet. Der 29-Jährige hatte trotz der Probleme durchgespielt.
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