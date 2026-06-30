Nach WM-Aus: Manuel Neuer bestätigt erneuten DFB-Abschied

Nach dem Ausscheiden der DFB-Elf im Sechzehntelfinale gegen Paraguay hat Manuel Neuer bestätigt, dass er erneut aus der Nationalmannschaft zurücktreten werde.

Mit dem bitteren Aus gegen Paraguay hat die Nationalmannschaftskarriere von Manuel Neuer ein - erneutes - Ende genommen.

"Ja", sagte der Torhüter auf die Frage, ob das Sechzehntelfinale der WM sein letztes Länderspiel gewesen sei, in der ARD.

Neuer hatte bereits nach der EM 2024 in Deutschland seinen Rücktritt erklärt, gab zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko aber sein Comeback im DFB-Trikot. Oliver Baumann, Stammtorwart in der Qualifikation, rückte dafür wieder ins zweite Glied.