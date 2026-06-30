WM
Nach WM-Aus: Manuel Neuer bestätigt erneuten DFB-Abschied
Aktualisiert:von SID
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DFB-Team - Neuer tief enttäuscht: "Extrem bitter so aufzuhören"
Videoclip • 03:43 Min
Nach dem Ausscheiden der DFB-Elf im Sechzehntelfinale gegen Paraguay hat Manuel Neuer bestätigt, dass er erneut aus der Nationalmannschaft zurücktreten werde.
Mit dem bitteren Aus gegen Paraguay hat die Nationalmannschaftskarriere von Manuel Neuer ein - erneutes - Ende genommen.
"Ja", sagte der Torhüter auf die Frage, ob das Sechzehntelfinale der WM sein letztes Länderspiel gewesen sei, in der ARD.
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Neuer hatte bereits nach der EM 2024 in Deutschland seinen Rücktritt erklärt, gab zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko aber sein Comeback im DFB-Trikot. Oliver Baumann, Stammtorwart in der Qualifikation, rückte dafür wieder ins zweite Glied.
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Neuer auf Platz 5 der meisten Länderspiele für Deutschland
Neuer ist 40 Jahre alt, die Niederlage gegen Paraguay (3:4 im Elfmeterschießen) war sein 128. Länderspiel. In der "ewigen" DFB-Liste liegt der Weltmeister von 2014 damit auf Rang fünf hinter Lothar Matthäus (150), Miroslav Klose (137), Thomas Müller (131) und Lukas Podolski (130) - allesamt ebenfalls Weltmeister.
Welche Kollegen außerdem aus eigenen Stücken ihre DFB-Karriere beenden, bleibt vor der EM 2028 in Großbritannien und Irland abzuwarten.
Neuer ist mit Abstand der Älteste, zu den wenigen anderen Ü-30ern im Team gehört auch Kapitän Joshua Kimmich (31) - der einen Rücktritt ausschloss. "Ich werde immer die Power haben für einen neuen Anlauf. Was ich niemals tun werde, ist: aufgeben", sagte er.
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