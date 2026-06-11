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Nach WM-Aus: Schiedsrichter Omar Artan leitet UEFA Super Cup

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

WM 2026 - Somalischer Schiri mit Einreiseverbot! Völler reagiert

Videoclip • 03:12 Min

Nach der verweigerten Einreise bei der Fußball-WM bekommt Referee Omar Artan von der UEFA eine besondere Aufgabe.

Nachdem die USA ihm die Einreise verweigert haben, hat die Europäische Fußball-Union den ursprünglich als WM-Schiedsrichter vorgesehenen Omar Artan als Unparteiischen für den UEFA Super Cup angesetzt.

Der Somalier soll am 12. August in Salzburg die Partie zwischen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa-League-Champion Aston Villa leiten, wie die UEFA mitteilte.

Artan (34) sei "ein hervorragender junger, aber bereits erfahrener Schiedsrichter, der sich auf dem höchsten Wettbewerbsniveau der Afrikanischen Fußballkonföderation bewiesen hat. Fußball ist dazu da, Menschen zu verbinden, und die UEFA möchte ihren Respekt vor Omar und seinen herausragenden Schiedsrichterqualitäten zeigen, die ihm eine so prestigeträchtige Nominierung eingebracht haben", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.

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Artan versteht Entscheidung der USA nicht

Artan, Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025, war vom Weltverband FIFA für die WM nominiert, am Flughafen von Miami aber von US-Behörden abgewiesen worden.

Im Gespräch mit der "New York Times" betonte der Somalier, "die richtigen Unterlagen und alles" gehabt zu haben.

Ein Vertreter des US-Außenministeriums teilte der Nachrichtenagentur "AFP" am Dienstag mit, Artan stehe "mit mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen in Verbindung", weshalb er "für die Einreise in die Vereinigten Staaten nicht zugelassen" sei.

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