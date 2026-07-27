ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Davies feiert geheime Hochzeit in Paris Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

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+++ 27. Juli, 07:15 Uhr: Galatasaray verbreitet Musiala-Statement +++ Rund eine Woche ist es her, da machte in der Türkei ein überraschendes Gerücht die Runde. Die Zeitung "Hürriyet" eine der auflagenstärksten des Landes, hatte berichtet, Bayern-Superstar Jamal Musiala sei Galatasaray Istanbul von Beratern zur Leihe angeboten worden. Eine Schlagzeile, die für viel Aufsehen sorgte. Nun hat sich der Klub von Cheftrainer Okan Buruk öffentlich zu der Thematik geäußert. In türkischen Medien ließ der Verein ein Statement verbreiten. Darin steht geschrieben: "Die Meldung, dass unser Verein eine Einigung mit Jamal Musiala und dem FC Bayern München erzielt habe, entspricht nicht der Wahrheit. Dies wird hiermit zur Kenntnis der Öffentlichkeit gebracht." Übrigens: Auch die Zeitung "Hürriyet" veröffentlichte die Mitteilung.

+++ 25. Juli, 22:14 Uhr: Bayern-Sportdirektor Christoph Freund äußert sich zu Olise-Gerüchten +++ Am Rande der Testspiel-Niederlage bei Wehen Wiesbaden (1:2) hat sich Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund auch zu den Wechsel-Gerüchten rund um Michael Olise geäußert. "Das ist für uns gar kein Thema. Wir freuen uns, wenn Michael aus dem Urlaub zurückkommt. Er wird in dieser Saison eine wichtige Rolle beim FC Bayern spielen - wie letztes Jahr auch schon", erklärte der Österreicher. Der französische Nationalspieler Olise wird derweil seit einiger Zeit als absoluter Wunschspieler von Real Madrid gehandelt. Auch der 24-Jährige soll sich laut Medienberichten einen Wechsel zu den "Königlichen" vorstellen können. Wie wiederum die "Bild" berichtet, sollen die Madrilenen zwar erkannt haben, dass es keine Möglichkeit geben würde, den Flügelstürmer im Sommer 2026 zu holen, allerdings sei es im Verlaufe des Transfer-Sommers immer noch denkbar, dass in dieser Causa eben doch nicht das letzte Wort gesprochen sei und ein Olise-Deal vielleicht doch realisierbar ist.

+++ 25. Juli, 18:28 Uhr: Reschke meint - bei dieser Olise-Ablöse könnte Bayern schwach werden +++ Bayern-Star Michael Olise wird wohl aktuell sehr intensiv von Real Madrid umworben. Zwar betonten die Münchner zuletzt immer wieder, dass Olise nicht zum Verkauf stehe, doch der ehemalige FCB-Manager Michael Reschke kennt die Mechanismen des Geschäfts. Der 68-Jährige sagte bei "Absolut Fußball", dass er denke, die mögliche Schmerzgrenze des FCB bei Olise liege "deutlich über 150 Millionen Euro". Dann müsse beim Rekordmeister "das Für und Wider deutlich abgewogen werden – und irgendwann wird dann aus einem Nein ein Vielleicht und am Ende doch eventuell auch Ja". Spanische Medien berichteten zuletzt aber, dass auch diese Summe nicht reichen würde, sondern die tatsächliche Münchner Schmerzgrenze sogar bei 200 Millionen Euro liegen soll. Nicht zuletzt deshalb sieht Reschke seinen früheren Arbeitgeber bei der Causa Olise durchaus in einer komfortablen Ausgangslage. "Der FC Bayern besitzt auf jeden Fall ein sehr starkes Blatt in einem Poker. Und diese Situation haben sie sich durch den klugen, frühzeitigen Transfer von Olise verdient", sagte Reschke. Reschke arbeitete lange auf Management-Ebene im deutschen Profifußball und gestaltete die Transferstrategie mehrere großer Klubs mit, darunter Bayer Leverkusen, Schalke 04 und beim FC Bayern. Inzwischen hat er eine eigene Berateragentur.

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+++ 24. Juli, 07:59 Uhr: Dante lobt Bayern-Entwicklung unter Kompany +++ Elf Jahre nach seinem Abschied als Spieler ist Dante zum FC Bayern zurückgekehrt. Der 42-jährige Brasilianer übernimmt die zweite Mannschaft und wird zusätzlich die U19 in der UEFA Youth League betreuen. Bei seiner Rückkehr fiel ihm vor allem ein Wandel im Umgang mit Talenten auf. Unter Trainer Vincent Kompany würden Nachwuchsspieler heute deutlich stärker gefördert als zu seiner aktiven Zeit beim Rekordmeister. "Er hat Bock, junge Spieler zu entwickeln und sie spielen zu lassen", sagte Dante in einer Medienrunde. "Ich habe Bayern nicht so kennengelernt. Die jungen Spieler hatten damals nicht so viele Chancen, wie sie bei Vinnie jetzt haben." Dante sieht es als zentrale Aufgabe, diesen Weg fortzuführen. Ergebnisse in der Regionalliga stehen für ihn nicht an erster Stelle. "Mein Hauptziel hier ist es, die Jungs zu entwickeln", erklärte der frühere Innenverteidiger. Sein Wunsch: "Ich hoffe, dass ich eine gute Arbeit mit den jungen Spielern mache und Vinnie noch mehr von ihnen spielen lässt." Dafür will er seine Mannschaft auch im Trainingsalltag möglichst nah an die Methoden der Profis heranführen. Mit Kompany stehe er bereits in engem Austausch: "Wir sprechen immer am Telefon und ich habe ihn zwei-, dreimal getroffen." Die Rückkehr nach München kam durch einen Kontakt mit Sportvorstand Max Eberl zustande, den Dante noch aus gemeinsamen Gladbacher Zeiten kennt. Bei einem Treffen habe er seinen Wunsch geäußert, Trainer zu werden. "Da habe ich Max gesagt: 'Treffen wir uns, trinken wir einen Kaffee oder so.'" Aus den Gesprächen entwickelte sich schließlich die Idee einer Zusammenarbeit. Besondere Vorfreude verspürt der neue Bayern-Coach bereits auf die Duelle mit dem TSV 1860 München. Den Termin des ersten Derbys kennt er auswendig. "17. Oktober, das weiß ich", sagte Dante lachend. Die Bedeutung dieser Partien habe er schnell zu spüren bekommen: "Nach unserem ersten Freundschaftsspiel haben uns unsere Fans begrüßt und gleich gerufen: 'Derby! Derby!' Solche Spiele haben mehr Emotion, mehr Adrenalin." Für seine Trainerlaufbahn will sich Dante derweil an drei prominenten Vorbildern orientieren: "Gutes von Pep, Gutes von Jupp, Gutes von Favre. Daraus muss ich die Identität von Dante als Trainer aufbauen."