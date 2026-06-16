WM 2026
Regelwerk der WM 2026: Mehr VAR und Countdowns - die wichtigsten neuen Regeln
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Er lag dreimal richtig! Mathe-Genie überrascht mit Titel-Tipp
Videoclip • 01:17 Min
Kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 blickt ran auf die Neuerungen im Regelwerk.
Für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko gibt es einige Neuerungen im Regelwerk. So bekommt der VAR unter anderem mehr Macht, zusätzliche Countdowns werden eingeführt und noch vieles mehr.
ran zeigt die neuen Regeln für die WM-Endrunde
Aktuelle WM-Videos
ran Fußball
WM 2026: Deutsches 7:1 ein Zeichen? Spanien Blamage schockiert Andrich
Videoclip • 02:17 Min
ran Fußball
WM 2026: DFB-Boss Rettig - So lief der Abend nach dem Auftakt
Videoclip • 04:16 Min
ran Fußball
WM 2026: Experte kritisiert Internet-Phänomen: "Einer der Schlechtesten"
Videoclip • 01:07 Min
VAR kann auch bei Eckbällen und Gelb-Roten Karten eingreifen
Der Video-Assistent darf in Zukunft auch bei Eckbällen und Gelb-Roten Karten eingreifen.
Dabei soll der VAR die Schiedsrichter auf falsch gegebene Eckbälle hinweisen können und die zweite Gelbe Karte eines Spielers bei einem Platzverweis überprüfen dürfen.
5-Sekunden-Countdown bei Einwürfen und Abstößen
Zu Beginn der Saison wurde ein Acht-Sekunden-Countdown eingeführt, den die Schiedsrichter anzeigten, sobald ein Torhüter einen Ball vollständig unter Kontrolle hatte.
Diesen Countdown soll es bei der WM auch bei Einwürfen und Abstößen geben, dann allerdings mit nur fünf Sekunden. Wann der Countdown beginnt, kann jeder Schiedsrichter selbst entscheiden.
10-Sekunden-Countdown bei Auswechslungen
Auch bei Auswechslungen wird es einen Countdown geben, dieser geht allerdings zehn Sekunden. Die Zeit startet dabei, wenn der vierte Offizielle die Tafel mit der Rückennummer nach oben hält. Braucht der ausgewechselte Spieler länger, muss der eingewechselte Spieler mindestens eine Minute bis zur nächsten Spielunterbrechung warten, um das Feld betreten zu dürfen.
Spieler müssen das Feld nach einer Verletzung für mindestens eine Minute verlassen
Wenn ein Spieler auf dem Platz wegen einer Verletzung behandelt wird, muss er das Feld bei der WM im Anschluss für mindestens eine Minute verlassen.
Die Regel gilt dabei allerdings nicht, wenn die Behandlung durch ein Foul mit einer Gelben oder Roten Karte ausgelöst wurde. Torhüter sind von der Regel ausgenommen.
Nächste Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 13:00 Uhr • Tennis
Tennis: WTA Open in Berlin, 1. Runde im Livestream
120 MinBald verfügbar
Heute, 13:00 Uhr • Tennis
Tennis: WTA Open in Berlin, 1. Runde im Livestream
120 Min
- Bald verfügbar
Heute, 15:00 Uhr • Tennis
Tennis: Zverev vs. Kopriva - ATP Open in Halle im Livestream
270 MinBald verfügbar
Heute, 15:00 Uhr • Tennis
Tennis: Zverev vs. Kopriva - ATP Open in Halle im Livestream
270 Min
Gelbe Karten werden bereits nach der Vorrunde gelöscht
Durch die Erhöhung der Teilnehmeranzahl von 32 auf 48 wird es bei der WM erstmals ein Sechzehntelfinale geben. Auch deswegen streicht die FIFA die Gelben Karten, die Spieler in der Gruppenphase erhalten haben, für die erste K.o.-Runde. Bisher waren diese bis zum Viertelfinale stehen geblieben.
Nach der zweiten Gelben Karte im Turnierverlauf sind Spieler üblicherweise für das nächste Spiel gesperrt.
Zwei Trinkpausen pro Spiel - Unabhängig von der Temperatur
Bei der WM wird es bei jedem einzelnen Spiel zwei festgelegte Trinkpausen geben - jeweils eine pro Halbzeit genau bei der Hälfte, also in der 22. und 67. Minute. Diese sollen jeweils drei Minuten dauern - unabhängig von den Wetterbedingungen.
Dabei ist vorgesehen, dass die Trainer ihrer Mannschaft während der Pause taktische Anweisungen geben können.
Trikot/Hand vor Mund bei Streit wird mit Roter Karte bestraft
Wenn ein Spieler bei der WM seinen Mund verdeckt, sei es mit seiner Hand oder seinem Trikot, kann er dafür mit der Roten Karte bestraft werden. Das soll vor allem in Rudelbildungen und Streitsituationen gelten.
Damit soll verhindert werden, dass sich im Nachhinein nicht klar bestimmen lässt, ob ein Spieler einen anderen Spieler möglicherweise diskriminiert hat.
Rote Karte/Spielabbruch bei Verlassen des Platzes
Wenn ein Spieler den Platz aus Protest verlässt, wird er des Feldes verwiesen. Verlassen alle Spieler einer Mannschaft den Platz, erhält jeder eine Rote Karte und das Spiel wird mit einem Sieg für die gegnerische Mannschaft gewertet.
Damit sollen Aktionen wie im Afrika-Cup-Finale zwischen Senegal und Marokko verhindert werden, bei dem die senegalesische Nationalmannschaft nach einem Elfmeterpfiff für Marokko aus Protest den Platz verließ.
Auch interessant: WM 2026: Kein Said El Mala statt Lennart Karl? Diese Entscheidung zur Nachnominierung ist vollkommen richtig - ein Kommentar
Weitere WM-News
WM
WM 2026 in USA, Kanada und Mexiko: In diesen 16 Stadien wird gekickt
WM
Gigantischer Geldregen! US-Sender kassiert bei Trinkpausen wohl richtig ab
WM
Fußball-WM: Der DFB-Kader im Überblick
WM
WM 2026: Welche Moderatoren & Kommentatoren sind heute bei MagentaTV und ARD im Einsatz?
WM
WM 2026: Die Schiedsrichter - Erfolge, Kontroversen und Skandale
WM
WM 2026: Von 1930 bis 2022 - alle Weltmeister der Geschichte im Überblick