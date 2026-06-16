ran Fußball WM 2026: Deutsches 7:1 ein Zeichen? Spanien Blamage schockiert Andrich Videoclip • 02:17 Min Link kopieren Teilen

Die Problem-Saga des Irans bei der Weltmeisterschaft geht weiter. Der iranische Nationalspieler Mehdi Torabi hat kein gültiges US-Visum mehr.

Das US-Visum des iranischen Fußball-Nationalspielers Mehdi Torabi ist nach dem 2:2 (1:1) beim WM-Auftakt gegen Neuseeland abgelaufen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Demnach soll der Flügelspieler nur ein Visum für eine einmalige Einreise anstelle eines Mehrfachvisums, das anderen Spielern des Irans ausgestellt worden war, erhalten haben. "Kolossale Blamage": Pressestimmen zu Spaniens Remis gegen Kap Verde "Nach der Reise der Nationalmannschaft nach Los Angeles zum Spiel gegen Neuseeland und dem Ende dieser Partie ist Torabis Visum nun abgelaufen", teilte IRNA mit. Der iranische Fußballverband "hat Schritte unternommen, um ein neues Visum für Torabi zu erhalten, damit er die Nationalmannschaft bei ihren kommenden Spielen begleiten kann". Laut der Nachrichtenagentur waren nach dem Spiele "alle Mitglieder der Nationalmannschaft an Bord des Flugzeugs", das von den Vereinigten Staaten nach Mexiko flog.

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