ran Fußball DFB-Team - Fans komplett bedient: "Schlimmste, was passieren konnte" Videoclip • 02:16 Min Link kopieren Teilen

Nach dem deutschen Sieg im letzten WM-Testspiel lobt Bundestrainer Nagelsmann den degradierten Keeper Oli Baumann. Auch der Torhüter selbst spricht. Die Stimmen zum Spiel.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das letzte Testspiel vor Beginn der Weltmeisterschaft gewonnen. Gegen Gastgeber USA stand im Soldier Field in Chicago am Ende ein 2:1-Sieg auf der Anzeigentafel. Kai Havertz hatte die DFB-Elf mit seinem Treffer früh in Führung gebracht, der umstrittene Leroy Sane besorgte nach dem Ausgleich der Amerikaner den Endstand. ran zeigt die Stimmen zum Spiel (Quelle: "RTL")

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Show vor Anpfiff für Havertz zu lange Kai Havertz: "Wir haben alles in allem ein gutes Spiel gemacht. Die zweite Halbzeit war auf jeden Fall noch einmal besser. Wir können froh sein und gehen jetzt mit Selbstbewusstsein in das erste Gruppenspiel. Wir haben uns gut vorbereitet, es war der neunte Sieg in Folge, es läuft also ganz gut." … zu den deutschen Defiziten: "Ich glaube, es ist normal. Jeder hat eine lange Saison hinter sich. Wir sind gerade in Amerika angekommen und hatten das erste Spiel unter diesen Umständen. Wir sind in einer guten Form und haben in der ein oder anderen Situation die Bälle ein bisschen zu einfach im Mittelfeld verloren und hatten dann Kontersituationen. Aber wir müssen positiv sein. Wir brauchen jeden Einzelnen, die Euphorie und das Selbstbewusstsein." … zur langen Show vor dem Anpfiff: "Es war schon ein bisschen zu lange, ehrlicherweise. Es war trotzdem cool, das Ganze zu sehen. Ich weiß nicht wie es bei den WM-Spielen ist, ob es genauso ist. Aber man muss sich darauf einstellen, es ist für jeden gleich."

Nagelsmann lobt Baumann und Sane Julian Nagelsmann: "Es war ein perfekter Test für uns – von den Witterungsbedingungen her, vom Gegner, der emotional spielt. Wir hatten eine gute Anfangsphase, die ersten 15 Minuten waren sehr, sehr gut. Dann müssen wir aus einer Überlegenheit aber auch mal ein Tor machen. Dann wurde das Spiel offener. Insgesamt bin ich zufrieden. Wir haben neunmal in Folge gewonnen, das muss man erst einmal machen." … zu Leroy Sane: "Er ist sehr beliebt und am Ende liegt es immer an ihm, wie er im Mannschaftskreis aufgenommen wird. Er ist ein super feiner Kerl, er muss einfach immer an die Grenze gehen. Er hat ein gutes Spiel und ein wichtiges Tor gemacht." ...zu den Torhütern: "Manuel Neuer wird jetzt ins Training einsteigen und auch gegen Curacao spielen. Aber ich möchte trotzdem noch einmal ein riesiges Kompliment an Oli (Oliver Baumann, Anm.d.Red.) machen. Leistungstechnisch war er sehr, sehr gut in beiden Spielen. Er hat heute sehr gut gehalten, am Ball Ruhe ausgestrahlt. Er ist ein toller Mannschaftsspieler. Es war in den letzten Wochen nicht leicht für ihn."

Baumann stellt sich in den Dienst der Mannschaft Oliver Baumann: "Wir haben ein bisschen gebraucht, um uns an das Wetter zu gewöhnen – und an die Plätze, die anders sind als in Europa. Wir haben es aber sehr gut gemacht. Auch die, die reingekommen sind, haben Gas gegeben und viel wegverteidigt." … zur Situation nach seiner Ausbootung: "Anfangs war es hart. Es war nicht ganz cool, aber mir war sofort klar, dass ich für das Team da sein werde und mitgehe. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, nicht mitzukommen. Es ist für mich ja auch eine WM und ich möchte dabei sein, der Mannschaft helfen. Das habe ich immer gesagt. Ich möchte der Mannschaft helfen, meinen Beitrag leisten, darum geht es. Alles andere ist außen vor." … zu seinem Verhältnis zu Manuel Neuer: "Unser Verhältnis ist gut, nach wie vor. Wir werden beide alles für die Mannschaft und den Erfolg tun."

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