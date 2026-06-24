ran Fußball WM 2026: Nach Nicos WM-Aus! Schlotterbecks Bruder emotional Videoclip • 01:44 Min Link kopieren Teilen

Leben Sie den Traum aller Fußballfans? Austin Franklin und Kevin Akoto werden dafür bezahlt, jedes WM-Spiel öffentlich auf dem Times Square zu gucken.

Der schönste Job der Welt hat auch mal seine Längen. Austin Franklin und Kevin Akoto sitzen mitten auf dem New Yorker Times Square in einem Glaskasten, an jedem Tag dieser WM. Und sie schauen jedes der 104 Spiele, vom Anfang bis zum Ende. 50.000 Dollar bekommen die beiden Amerikaner dafür - haben aber durchaus auch einen Preis bezahlt. Für die Rolle als "Chief World Cup Watcher" kündigte Akoto seinen Job und beendete seine Beziehung. "Der Arbeitgeber hat es gut aufgenommen, die betroffene Person nicht ganz so gut", sagt der 26-Jährige.

WM 2026: Fußball-Ausstattung am Times Square Gemeinsam mit Franklin wurde er aus Tausenden Bewerbern ausgewählt. Der Rechteinhaber Fox ist für die 39 Tage des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko Arbeitgeber der beiden. Ausgestattet ist der Glaskasten mit Sofas und Sesseln, einem Kunstrasen als Teppich, einem Tischfußball - und natürlich zwei großen 85-Zoll-Fernsehern. Außerhalb des Kastens versammeln sich regelmäßig größere Menschenmengen, die ebenfalls die Spiele verfolgen. Und den beiden beim Fußballschauen zusehen.

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