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WM 2026 - Traum aller Fußballfans am Times Square? 50.000 US-Dollar um Fußball zu gucken

Aktualisiert:

von SID

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Videoclip • 01:44 Min

Leben Sie den Traum aller Fußballfans? Austin Franklin und Kevin Akoto werden dafür bezahlt, jedes WM-Spiel öffentlich auf dem Times Square zu gucken.

Der schönste Job der Welt hat auch mal seine Längen. Austin Franklin und Kevin Akoto sitzen mitten auf dem New Yorker Times Square in einem Glaskasten, an jedem Tag dieser WM.

Und sie schauen jedes der 104 Spiele, vom Anfang bis zum Ende. 50.000 Dollar bekommen die beiden Amerikaner dafür - haben aber durchaus auch einen Preis bezahlt.

Für die Rolle als "Chief World Cup Watcher" kündigte Akoto seinen Job und beendete seine Beziehung. "Der Arbeitgeber hat es gut aufgenommen, die betroffene Person nicht ganz so gut", sagt der 26-Jährige.

WM 2026: Fußball-Ausstattung am Times Square

Gemeinsam mit Franklin wurde er aus Tausenden Bewerbern ausgewählt. Der Rechteinhaber Fox ist für die 39 Tage des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko Arbeitgeber der beiden.

Ausgestattet ist der Glaskasten mit Sofas und Sesseln, einem Kunstrasen als Teppich, einem Tischfußball - und natürlich zwei großen 85-Zoll-Fernsehern.

Außerhalb des Kastens versammeln sich regelmäßig größere Menschenmengen, die ebenfalls die Spiele verfolgen. Und den beiden beim Fußballschauen zusehen.

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Fußball-Duo ergänzt sich sehr gut

"Es gibt natürlich einige Spiele, die echte Nieten sind – das passiert eben, aber man hat ja auch seine spannenden Spiele", sagt Akoto, der aus Florida stammt. Etwa zwei der gut fünf Wochen sind bislang absolviert, die beiden Kollegen kommen gut miteinander aus.

"Ich bin eine ziemlich negative Person", sagt Akoto und ergänzt mit Blick auf seinen Kollegen: "Es ist schön, jemanden zu haben, der positiv ist, jemanden, der ein bisschen anders ist als man selbst und diese Energie mitbringt."

Ein bisschen mehr fußballerische Unterhaltung ist dennoch willkommen. "Ich freue mich sehr darauf, wenn jetzt zwei Spiele auf einmal laufen", sagt Franklin mit Blick auf den letzten Spieltag der Gruppenphase, der am Mittwoch startet.

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