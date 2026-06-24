Die DFB-Elf muss bei der Fußball-WM 2026 gegen die Elfenbeinküste ran. So stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Team auf.

Kadermanagement oder Flow? Teamhygiene oder Rhythmus? Julian Nagelsmann steht vor dem sportlich quasi bedeutungslosen WM-Gruppenfinale gegen Ecuador vor einem kniffligen Balanceakt.

Der Bundestrainer will im Duell mit den Südamerikanern am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und Joyn) in East Rutherford einigen Spielern aus der zweiten Reihe wie Super-Joker Deniz Undav eine Chance von Beginn an geben. Zugleich muss er seine Elf aber für die K.o.-Runde einspielen.

Es wird wohl ein Mix werden", sagte Nagelsmann. Fest steht: Nach dem verletzungsbedingten WM-Aus von Nico Schlotterbeck (Innenband im Sprunggelenk) muss der Bundestrainer zumindest seine Abwehr umbauen - Antonio Rüdiger ist hier die erste Option. Nicht unwahrscheinlich ist, dass Nagelsmann auch im Tor etwas verändert. Oliver Baumann könnte für sein vorbildliches Verhalten nach seiner Degradierung wegen der Rückkehr von Manuel Neuer belohnt werden.