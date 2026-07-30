ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Hoeneß über Eberl: "Bleibt zu 100 Prozent" Videoclip • 01:56 Min Link kopieren Teilen

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich kritisch und sehr deutlich zu den angeblichen FIFA-Plänen rund um Weltmeisterschaft geäußert.

Uli Hoeneß sieht den geplanten Investoren-Deal von FIFA-Präsident Gianni Infantino nach dem angedrohten Boykott der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zum Scheitern verurteilt. "Ich persönlich glaube, dass die Europäer noch gar nicht wissen, wie stark sie eigentlich sind. Einen Wettbewerb ohne Europäer kannst du in die Tonne treten", sagte Bayern Münchens Ehrenpräsident am Rande des Trainingslagers am Tegernsee: "Wenn die Europäer wirklich einig sind, wenn sie konsequent daran arbeiten, dann wird Herr Infantino mit diesem Plan nicht durchkommen." Hoeneß verkündet: Eberl-Entscheidung beim FC Bayern gefallen Am Donnerstag hatten alle 55 UEFA-Nationalverbände einen Boykott aller FIFA-Turniere beschlossen, sollte das Vorhaben des Weltverbandes, Anteile an der Weltmeisterschaft an private Investoren zu verkaufen, umgesetzt werden.

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