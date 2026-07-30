ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Hoeneß über Eberl: "Bleibt zu 100 Prozent" Videoclip • 01:56 Min Link kopieren Teilen

Rekordmeister FC Bayern München hat das zweite Testspiel der Saisonvorbereitung gegen den Achtligisten Rottach-Egern erwartungsgemäß deutlich gewonnen.

Der FC Bayern hat sein Kurz-Trainingslager am Tegernsee bei der Rückkehr der deutschen Nationalspieler mit einem standesgemäßen Testspielsieg beschlossen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister bezwang den FC Rottach-Egern aus der Kreisklasse Zugspitze vor den Augen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß souverän mit 15:0 (6:0). FC Bayern München: Max Eberl vor Aus? Uli Hoeneß verkündet Entscheidung über Zukunft Für DFB-Kapitän Joshua Kimmich und die anderen deutschen WM-Teilnehmer, die am Montag die Vorbereitung aufgenommen hatten, war das Duell in sengender Hitze der erste Einsatz seit dem blamablen Aus bei der Weltmeisterschaft. Manuel Neuer stieg noch nicht ein.

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Ibrahimovic, Chavez und Sieb treffen doppelt Filip Pavic (8.), Arijon Ibrahimovic (9./45.+2), Felipe Chávez (10./13.) und Maycon Cardozo (45.+3) trafen in der ersten Hälfte. Nach dem Seitenwechsel legten Cardozo (50.), Armindo Sieb (51./59.), Joao Palhinha (56.), Bara Ndiaye (67.), Bastian Assomo (67.), Pavlovic (86.), Kimmich (88.) und Nuraj Skender (90.+3) vor 2600 Fans im Stadion am Birkenmoos nach. Wie im ersten Test beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden (1:2) begannen die Münchner mit einer C-Elf um Tom Bischof, Min-Jae Kim und Palhinha. Kimmich, Jonathan Tah, Neuzugang Nathaniel Brown bei seinem Debüt und Pavlovic wurden in der zweiten Hälfte nach und nach eingewechselt. FC Bayern bei Rottach-Egern: Der Liveticker zum Nachlesen Christoph Freund zog am Rande ein positives Fazit der vier Tage am Tegernsee. "Verschiedene Spieler sind zurückgekommen, so konnten wir erstmals wieder in einer größeren Gruppe trainieren. Die Intensität war sehr gut, man hat gemerkt, dass es jedem Spaß macht", sagte der Sportdirektor.

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