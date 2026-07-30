Stadionverbot für den FIFA-Boss? Die Pläne von Gianni Infantino, Teile der WM-Vermarktungsrechte an private Investoren zu verkaufen, sorgen weiter für heftige Kritik. Der baden-württembergische SPD-Fraktionschef Sascha Binder fordert nun ein deutliches Zeichen vom deutschen Fußball.

Der Streit um die Zukunft des Fußballs wird immer heftiger: FIFA-Präsident Gianni Infantino steht wegen seiner Pläne zur weiteren Vermarktung der Weltmeisterschaft zunehmend in der Kritik. Die Idee, Teile der kommerziellen WM-Rechte an private Investoren zu verkaufen, sorgt nicht nur bei Fußballverbänden, sondern auch in der Politik für Widerstand. Jetzt fordert ein deutscher Politiker eine ungewöhnliche Konsequenz.

Sascha Binder, seines Zeichens SPD-Fraktionschef in Baden-Württemberg, hat sich in einem Brief an DFB-Präsident Bernd Neuendorf gewandt und ein bundesweites Stadionverbot für Infantino ins Spiel gebracht.

In dem Brief heißt es: "Neuer Tiefpunkt in einer Reihe von Fehlern und fatalen Entscheidungen ist Infantinos aktueller Vorschlag, kommerzielle Rechte an der Fußballweltmeisterschaft an Investoren zu verkaufen. Die Kritik daran ist laut, auch die UEFA hat bereits entsprechend reagiert. Um ein symbolisches Zeichen zu setzen, bitte ich Sie als DFB-Präsident, über die Fußballvereine in Deutschland ein bundesweites Stadionverbot für Gianni Infantino zu verhängen."

Laut Binder wäre diese Aktion ein klares Signal der Vereine und des DFB. "Infantino raus aus den Stadien" könne zeigen, dass der deutsche Fußball nicht länger akzeptiere, "sich den Fußball von denen ruinieren zu lassen, die kein Interesse am Sport haben, sondern von ganz anderen Interessen geleitet sind."