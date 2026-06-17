ran Fußball WM 2026: Schräge Outfits! Kylian Mbappe nimmt Frankreich-Stars hops Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Erst schoss sich Kylian Mbappé zum erfolgreichsten Torjäger Frankreichs, dann löste der Starangreifer ein Versprechen ein. Nach dem 1:0-Führungstreffer beim 3:1 (0:0) gegen Senegal vollführte der 27-Jährige einen besonderen Jubel. Wie bei US-Entertainer James Corden versprochen, nahm Mbappé beide Hände seitlich an den Mund und spielte die imaginäre Flöte.

Als er vor wenigen Tagen als Gast in James Cordens After Hours war, sollte der Fußballstar Querflöte spielen, so wie früher als Kind. Doch während sein fußballerisches Talent unbestritten ist, wirkt das musikalische eher überschaubar. Sein Querflöten-Auftritt war nicht gerade ein Konzert für die Ewigkeit. WM 2026 - Thomas Müller reagiert auf Rüge von Rudi Völler

WM 2026 - Lionel Messi zieht mit Miroslav Klose gleich und ist Rekordtorschütze "Ich habe alles verlernt", gab Mbappé grinsend zu. "Ach was, das war doch gar nicht so schlimm!", konterte Corden - und hatte einen Vorschlag: Mbappé solle die Querflöte einfach in seinen Torjubel einbauen. Gesagt, getan.

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