WM 2026 - Lionel Messi zieht mit Miroslav Klose gleich und ist Rekordtorschütze

Superstar Lionel Messi hat bei der Fußball-WM einmal mehr Geschichte geschrieben und den Torrekord von Miroslav Klose eingestellt. Der Argentinier erzielte beim 3:0 (1:0)-Sieg im Auftaktspiel des Weltmeisters gegen Algerien seine Treffer 14, 15 und 16 zog damit bei seiner sechsten Endrunde mit dem früheren DFB-Stürmer in der Rangliste der besten WM-Torschützen gleich.

Klose hatte den vorherigen Rekordhalter Ronaldo (15 Tore) im Halbfinale der WM 2014 in Brasilien gegen den Gastgeber (7:1) überholt. Für seine 16 Treffer benötigte er vier WM-Teilnahmen.

Messi ist mit seinem 200. Länderspiel genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt nun auch der erste Spieler der Geschichte, der bei sechs Weltmeisterschaften auf dem Platz stand. Nach seinen drei Treffern (17., 60., 76.) wurde er in der 79. Minute ausgewechselt.

Für Klose dürfte die Einstellung des Rekords nicht überraschend gekommen sein. "Ich rechne damit, dass mein Rekord in diesem Turnier fällt", hatte er im Vorfeld des XXL-Turniers in den USA, Mexiko und Kanada der Süddeutschen Zeitung gesagt. Sein Favorit? "Ich bin ein großer Fan von Messi, schon immer gewesen. Er ist ein Genie", sagte der Weltmeister von 2014.

Die Rekordmarke wird in den kommenden WM-Spielen aller Wahrscheinlichkeit noch verbessert werden. Frankreichs Starspieler Kylian Mbappé erzielte am Dienstag zwei Treffer gegen Senegal (3:1) und steht nun bei 14 Toren.