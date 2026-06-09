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Fußball-WM

Vor 3000 Fans: Manuel Neuer zurück im Mannschaftstraining

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

WM 2026: Neuer-Comeback fragwürdig und nachvollziehbar

Videoclip • 02:19 Min

Gute Nachrichten vom DFB-Team: Manuel Neuer erweckt bei seiner ersten öffentlichen Trainingseinheit einen guten Eindruck.

Manuel Neuer ist nach seiner Wadenverletzung ins Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eingestiegen.

Der Weltmeister von 2014 stand bei der öffentlichen Einheit der DFB-Auswahl am Montagabend Ortszeit in Winston-Salem vor 3000 Fans auf dem Platz, flog den Bällen hinterher und machte einen guten Eindruck.

Damit dürfte einem Einsatz beim WM-Auftakt gegen Curacao am 14. Juni in Houston nichts mehr im Weg stehen.

Der 40-Jährige war überraschend von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada in die DFB-Auswahl zurückgeholt worden.

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Nagelsmann baut auf Neuer

Neuer verletzte sich allerdings am letzten Bundesligaspieltag am 16. Mai an der Wade. Bei den Länderspielen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) stand der von Nagelsmann zurückversetzte Oliver Baumann zwischen den Pfosten.

Nagelsmann hatte aber bereits nach dem Test gegen die USA in Chicago angekündigt, dass Neuer für das Spiel gegen Außenseiter Curacao fit werde.

"Er muss sich in seinem Alter nicht eingewöhnen. Er kommt mit einer Drucksituation klar", hatte der Bundestrainer erklärt.

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