Fußball: Nach Horror-Verletzung - Besondere Strafe in Brasilien verhängt

Das höchste brasilianische Sportgericht hat Verteidiger Victor Gabriel mit einer ungewöhnlichen Sperre belegt.

Ein Horrorfoul mit ungewöhnlichen Konsequenzen: Bei der Begegnung zwischen Internacional Porto Alegre und Cruzeiro Belo Horizonte in der brasilianischen Liga musste Victor Gabriel vergangene Woche nach 59 Minuten den Platz verlassen. Der Verteidiger sah Rot, nachdem er Gabriel Pec, der sein Debüt für Cruzeiro gab, bei einem brutalen Foul das Schienbein brach.

Die extreme Härte des Einsteigens hat das höchste Sportgericht in Brasilien zur Verhängung einer besonderen Strafe veranlasst. Gabriels Sperre werde erst dann enden, wenn Pec seine Verletzung auskuriert habe und ins Mannschaftstraining zurückgekehrt sei, erklärte das Gericht - und machte eine Einschränkung: "Der Täter", so hieß es, "kann so lange gesperrt bleiben, bis ⁠der Geschädigte wieder ⁠am Training teilnehmen kann, wobei eine Höchstdauer von 180 Tagen einzuhalten ist.“