ran Fußball Bundesliga Max Eberl knallhart: "Sie haben keine Zukunft beim FC Bayern" Videoclip • 02:40 Min Link kopieren Teilen

Wer könnte in die Bundesliga wechseln? Welche Stars könnten das deutsche Oberhaus verlassen? Die aktuellen Transfergerüchte im Ticker.

In der Bundesliga ist das Sommer-Transferfenster mittlerweile geöffnet, Gerüchte und Spekulationen gibt es nun wieder reichlich. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

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+++ 30. Juli, 7:38 Uhr: Goretzka will offenbar zu Barca +++ Leon Goretzka hofft offenbar auf eine Wiedervereinigung mit Hansi Flick. Wie das spanische Portal "Sport" berichtet, soll sich der vereinslose Nationalspieler selbst beim FC Barcelona angeboten haben. Der 31-Jährige ist seit Anfang Juli ohne Klub und könnte aufgrund seiner Erfahrung sowie seiner günstigen Umstände grundsätzlich ein interessantes Profil für die Katalanen darstellen. Beim spanischen Meister sorgen derzeit mehrere Ausfälle im Mittelfeld für Personalprobleme. Während Fermin Lopez nach einem Mittelfußbruch noch pausieren muss, fällt Frenkie de Jong mit einer Knieverletzung länger aus. Zudem kehren einige Barca-Profis nach der Weltmeisterschaft verspätet ins Mannschaftstraining zurück. Unter Flick erlebte Goretzka beim FC Bayern einst seine erfolgreichste Zeit, gekrönt vom Champions-League-Triumph 2020. Trotzdem scheint ein Wechsel nach Barcelona aktuell unwahrscheinlich. Dem Bericht zufolge hat Sportdirektor Deco kein Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Intern traut man dem eigenen Nachwuchs die Lücke im Zentrum zu, während der Fokus auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer liegen soll. Goretzka hält sich derweil mit einem Privattrainer bei seinem Heimatverein VfL Bochum fit.

+++ 29. Juli, 8:18 Uhr: Leipzig hat wohl Einigung mit DFB-Star erzielt +++ Nadiem Amiri soll offenbar ganz oben auf dem Wunschzettel von RB Leipzig stehen. Wie die "Sport Bild" berichtet, sei eine Einigung mit dem 29-Jährigen selbst sogar schon erzielt. Die Gespräche mit Mainz 05, wo Amiri noch einen Vertrag bis 2028 hat, sollen zwar auch schon begonnen haben, aber das Ende der Gespräche sei noch nicht in Sicht. Das Hauptproblem liege dabei aber bei RB Leipzig. Der Leipziger Kader sei gegenwärtig einfach noch zu groß. Der Verein müsse mögliche Abgänge, wie zum Beispiel den von Eljif Elmas, der in den vergangenen Tagen unter anderem mit Juventus Turin in Verbindung gebracht wurde, abwarten, bevor sie Amiri verpflichten können. Auch interessant: Wegen Jürgen Klopp: DFB-Star verzichtet wohl auf Rücktritt aus der Nationalmannschaft

+++ 28. Juli, 8:15 Uhr: Arsenal nennt wohl konkrete Summe für HSV-Wunschtransfer +++ Fabio Vieira kam bei seiner Leihe zum HSV vergangene Saison bei 31 Einsätzen auf sieben Tore und sechs Vorlagen. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Hamburger an einem Verbleib des 26-Jährigen interessiert sind. Laut "Sky" soll der Portugiese selbst ebenfalls einen Wechsel vom FC Arsenal nach Norddeutschland wünschen. Aber eine Einigung zwischen dem HSV und den "Gunners" sei noch nicht in Sicht. Der englische Hauptstadtklub soll 18 Millionen Euro Ablöse für Vieira fordern. Das sei für den Hamburger SV eine verhältnismäßig hohe Summe, aber das Interesse, Vieira zu halten, sei ebenfalls groß. Der Mittelfeldspieler habe sich nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz gut integriert. Gegenwärtig trainiert Vieira wieder bei Arsenal, wo er noch einen Vertrag bis 2027 hat. 18 Millionen Euro wären ein neuer Rekordtransfer für den HSV.

+++ 26. Juli, 10:55 Uhr Einjahresvertrag für Dzeko bei Schalke 04 +++ Im Trainingslager des FC Schalke 04 deutete Trainer Miron Muslic eine Einigung mit Sturm-Legende Edin Dzeko an. Nach dem Testspiel-Sieg (3:1) gegen Fagiano Okayama machte Muslic klar: "Wir brauchen Charaktere, Führungskräfte und Persönlichkeiten. Wir stehen in der Bundesliga vor einer großen Herausforderung. Deshalb haben wir genau nach diesen Profilen gesucht, die das auf und neben dem Platz verkörpern. Der eine oder andere mit Persönlichkeit, der kommt noch.“ Auf die Nachfrage, wie es denn um Dzeko stehe, antwortete er grinsend: "Leute mit Charakter kommen noch, ja!". Dzeko und der FC Schalke 04 sollen sich nach "Bild"-Informationen wohl auf einen Einjahresvertrag geeinigt haben. Ein Vertrag, der Dzeko zum Topverdiener der Knappen aufsteigen lassen könnte. Dem Bericht zufolge soll das Grundsalär bei rund 900.000 Euro liegen. Mit Boni durch Einsätze und Erfolge kann das Gehalt auf circa 1,3 Millionen Euro pro Jahr ansteigen.

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+++ 25. Juli, 10:35 Uhr Leipzig-Talent Umworben von Top-Klubs +++ Bundesliga-Shootingstar Yan Diomande hat nun offenbar auch das Interesse von Real Madrid geweckt. Wie unter anderem "The Athletic" berichtet, befindet sich der spanische Rekordmeister bereits in Gesprächen mit RB Leipzig. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano bieten die Königlichen insgesamt 100 Millionen Euro. Für die Leipziger offenbar zu wenig, weshalb die Königlichen das nächste Angebot vorbereiten. Die Madrilenen gelten aber nicht als einzige Interessenten. Auch Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain soll an dem 19-Jährigen interessiert sein. Bei der WM hatte der Offensivspieler der Elfenbeinküste bereits einen nahenden Wechsel durchblicken lassen. "Ich gehe davon aus, dass ich gehe. Ich habe einen Agenten. Er wird sich um den Rest kümmern", so Diomande.

+++ 24. Juli, 11:33 Uhr: Leverkusen-Juwel könnte Bundesliga-Rekord knacken +++ Beim Werben um Leverkusen-Talent Kerim Alajbegovic deutet sich eine überraschende Wende an. Nachdem zuletzt Atalanta Bergamo als Favorit auf den Flügelspieler galt, soll nun der FC Chelsea beste Chancen auf eine Verpflichtung haben. Alajbegovic hatte Bayer nach Informationen des "kicker" bereits mitgeteilt, dass er den Klub verlassen möchte. Die Werkself hatte ihn erst in diesem Sommer per Rückkaufoption für acht Millionen Euro von Red Bull Salzburg zurückgeholt. Dort überzeugte der Bosnier mit 17 Torbeteiligungen in 44 Spielen und steigerte seinen Marktwert innerhalb eines Jahres deutlich. Sollte Chelsea tatsächlich zuschlagen, könnte der Transfer eine historische Dimension erreichen. Medienberichten zufolge wird Alajbegovic mit einer Ablöse von rund 35 Millionen Euro bewertet – damit wäre er der teuerste U19-Spieler, der jemals aus der Bundesliga gewechselt ist. Den bisherigen Rekord hält Bayern mit der Verpflichtung von Renato Sanches für 35 Millionen Euro im Jahr 2016. In London könnte Alajbegovic eine Rolle als Ersatz für Alejandro Garnacho übernehmen. Zudem würde er dort auf Trainer Xabi Alonso treffen, unter dem er bei Bayer zwar nicht zum Einsatz kam, aber bereits mehrfach im Profikader stand.

+++ 23. Juli, 16:42 Uhr: VfB sucht wohl Seimen-Ersatz - kommt ein Keeper von Manchester United? +++ Aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Stuttgarts Torhüter-Juwel Dennis Seimen sind die Schwaben unter Zugzwang, möglicherweise noch einmal extern nachzulegen. Wie die "Bild" berichtet, soll sich der VfB daher mit dem Tschechen Radek Vitek beschäftigen. Der 22-Jährige steht bei Manchester United unter Vertrag, war zuletzt aber einige Male verliehen, in der Saison 2025/26 etwa an den englischen Zweitligisten Bristol City. Nun wollen die "Red Devils" den 1,98-Meter-Hünen wohl erneut verleihen, was das finanzielle Risiko für den Bundesligisten minimieren würde. Der "Kicker" wiederum berichtet, dass dem Bundesligistem auch schon Norwegens vereinsloser Nationaltorhüter Orjan Nyland angeboten worden sei, der zuletzt noch bei der WM im Kasten stand. Zusätzlich bringt die "Bild" den früheren Bielefelder Stefan Ortega als möglichen Kandidaten ins Spiel. Der 33-Jährige, der zuletzt bei Nottingham Forest unter Vertrag stand, soll aber nach einem Klub suchen, der ihm einen Stammplatz zusichert. Die Schwaben aber wollen wohl Ersatz primär zur Überbrückung bis zur Genesung von Seimen, der wegen einer Muskelverletzung bis mindestens Ende September fehlen wird.

+++ 22. Juli, 10:05 Uhr: HSV bereitet Angebot für Vieira vor +++ In der vergangenen Spielzeit entwickelte sich Leihspieler Fabio Vieira beim Hamburger SV zu einem Schlüsselspieler. Die "Rothosen" würden die Dienste des Portugiesen auch gerne in der kommenden Saison erneut in Anspruch nehmen, Vieira steht aber noch bis Sommer 2027 beim FC Arsenal unter Vertrag. Zwar war im Leihvertrag des 26-Jährigen eine Kaufoption in Höhe von 22 Millionen Euro verankert, diese Summe wollte und konnte der HSV aber nicht bezahlen. Nun bahnt sich in der Personalie aber offenbar Bewegung an. "Fabio Vieira ist ein großartiger Spieler, um den wir gefühlt gerade täglich kämpfen. Wir haben bei Arsenal unser Interesse mit Zahlen hinterlegt", verriet HSV-Boss Eric Huwer in einer Fragerunde am Rande des Trainingslagers in Österreich vor anwesenden Fans. Die Norddeutschen wollen für die Verpflichtung des hochveranlagten Offensivspielers keine Unsummen zahlen, man hoffe aber dennoch weiterhin auf eine Einigung. "Wir trauen uns zu, Vieira im Rahmen unserer Möglichkeiten ein sehr wettbewerbsfähiges Angebot zu machen – ohne Schulden aufzunehmen. Ob er und der FC Arsenal das annehmen, darauf sind wir sehr gespannt. Wir haben intern gemeinsam einen klaren Korridor abgestimmt."

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+++ 21. Juli, 06:59 Uhr: Schalke will wohl ehemaligen Frankfurter +++ Wie "Sky" und die "WAZ" übereinstimmend berichten, will der FC Schalke 04 den ehemaligen Frankfurter Leistungsträger Jesper Lindström verpflichten. Der Offensivspieler steht aktuell beim SSC Neapel unter Vertrag, verbrachte die vergangene Rückrunde jedoch als Leihgabe beim VfL Wolfsburg. Dort kam er auf 15 Spiele. Demnach wollen die Gelsenkirchener den Dänen mit einer Kaufpflicht ausleihen. Das gleiche Modell wendete S04 bereits bei Robin Gosens an. Demnach seien die Klubs bereits seit Tagen in Verhandlungen.

+++ 14. Juli, 19:18 Uhr: Aston Villa will Bayern-Star verpflichten - Weiterer Bundesliga-Star soll kommen +++ Aston Villa möchte offenbar João Palhinha vom FC Bayern ausleihen. Das berichtet "The Athletic". Der einstige Wunschspieler von Thomas Tuchel war zuletzt an Tottenham Hotspur ausgeliehen, in München kam der Portugiese nie so richtig zum Zug. Außerdem soll der Transfer des Schweizer WM-Stars Johan Mazambi zu Aston Villa auf der Zielgeraden sein. Der SC Freiburg darf offenbar mit einer Ablösesumme von 70 Millionen Euro rechnen. Darüberhinaus haben die Villans dem Bericht zufolge ein Auge auf den Brasilianer João Gomes von Wolverhampton geworfen.

+++ 14. Juli, 22:55 Uhr: Robin Gosens wechselt zu Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 +++ Der FC Schalke 04 landet offenbar einen Top-Transfer und schnappt sich Ex-Nationalspieler Robin Gosens. Wie "Bild", "Sky" und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, soll bereits eine mündliche Einigung zwischen beiden Parteien erzielt worden sein. Offenbar soll der deutsche Linksverteidiger in den nächsten Tagen einen Medizincheck bei den Knappen absolvieren. Demnach soll aktuell lediglich die Zustimmung des Aufsichtsrates ausstehen. Ein Problem dürfte diese aber nicht darstellen. Nach Romano sollen die Schalker für die Leihe des Außenspielers eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro an den AC Florenz zahlen. Robin Gosens vor Wechsel zum FC Schalke 04 - schon vor Jahren vorhergesagt