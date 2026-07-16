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WM-Finale 2026: Welcher Schiedsrichter pfeift das Spiel zwischen Spanien und Argentinien? Entscheidung gefallen!

Aktualisiert:

von ran.de

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WM2026: Laura Abla feiert Spaniens Finaleinzug mit Frankreich-Stichelei

Videoclip • 01:08 Min

Die WM steuert auf ihren absoluten Höhepunkt zu. Das große Finale in New York! Doch wer pfeift das wohl wichtigste Spiel des Jahres?

Nicht nur für die Spieler und Trainer jeder teilnehmenden Nation ist das WM-Finale eines der größten Spiele der Karriere.

Auch für Schiedsrichter ist die Partie ein absoluter Höhepunkt! Doch wer pfeift das Spiel in diesem Jahr?

Wenige Tage vor der WM hat die FIFA eine Entscheidung gefällt. Slavko Vincic wird das Spiel zwischen Spanien und Argentinien (am 19. Juli ab 21:00 Uhr MESZ im Livestream auf Joyn) leiten.

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Was ist mit den deutschen Schiedsrichtern?

Auch aus deutscher Sicht gibt es gute Nachrichten. Bastian Dankert wurde vom Weltverband für das Endspiel als Video-Assistent nominiert.

Felix Zwayer, der bei der WM zwei Spiele leitete, war bereits vor einigen Tagen abgereist und hatte schon länger keine Chancen auf einen Einsatz im Finale.

Auch interessant: WM 2026: Halbzeit-Show im Finale soll Überlänge haben - Klub-WM als Vorbild

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