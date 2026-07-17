ran Fußball WM 2026: Netz lacht über Tuchel-Taktik: "BVB-Gen nach England gebracht" Videoclip • 03:56 Min Link kopieren Teilen

Nach einer spektakulären Aufholjagd hat Titelverteidiger Argentinien erneut das WM-Finale erreicht. Die internationale Presse feiert die Gauchos um Superstar Lionel Messi. Kritik setzt es dagegen an England und speziell Trainer Thomas Tuchel.

ENGLAND The Sun: "Welt des Leids. Die Three Lions sind am Boden zerstört. Die Fans schimpfen: 'Das geht auf Tuchels Konto' – der englische Nationaltrainer wird wegen 'feiger' Auswechslungen bei der Niederlage im WM-Halbfinale scharf kritisiert." The Guardian: "Argentinien bricht Englands Herzen. Die Mentalitätsmonster haben es wieder getan!" Daily Mail: "Herzschmerz in Atlanta! Es ist wieder passiert... Es ist eine weitere schmerzhafte Niederlage für England. Aller guten Dinge sind drei. Die Three Lions verlieren ihr drittes WM-Halbfinale in Folge, und diese Niederlage schmerzt besonders. Die Titelverteidiger werden am Sonntag ihren Titel verteidigen." Kommentar: Thomas Tuchel verzockt Englands Sieg im Halbfinale The Mirror: "Das ist herzzerreißend. Tuchels Wechsel gehen nach hinten los." The Telegraph: "Es gab viele Stolpersteine auf dem Weg und viel zu viele Demütigungen im Laufe der Jahre, aber als England fünf Minuten vor Schluss in einem WM-Halbfinale führte, hatte man das Gefühl, dass es diesmal vielleicht anders sein könnte. England verlor das Spiel durch zwei Gegentreffer innerhalb von sieben Minuten. Die Vorwürfe werden noch Jahre anhalten." Times: "Qualen für England, nachdem Martinez Argentinien in der Nachspielzeit den Sieg bringt." Independent: "Bitteres WM-Halbfinal-Aus für die 'Three Lions' nach später Wende. England musste in einem chaotischen WM-Halbfinale gegen den alten Rivalen Argentinien zwei schmerzhafte Gegentore in der Schlussphase hinnehmen; Enzo Fernández und Lautaro Martínez schossen die Südamerikaner ins Finale und besiegelten damit das Aus für die 'Three Lions'". BBC: "Es fühlt sich wie die schmerzhafteste Niederlage in 60 Jahren Schmerz an. Englands Spieler und Trainer hatten die Unsterblichkeit in den Händen. Aber ihr Griff löste sich durch die katastrophalen Entscheidungen von Thomas Tuchel."

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ARGENTINIEN Clarín: "Argentinien schreibt gegen England erneut Geschichte: Die Albiceleste dreht ein weiteres episches Spiel und steht im Finale gegen Spanien." Olé: "Helden: historische Aufholjagd, tschüss England und ab ins WM-Finale. Mit Toren von Enzo Fernández und Lautaro Martínez besiegte die Albiceleste die Briten mit 2:1 und steht im Finale der Weltmeisterschaft." La Nación: "Ein Sieg für die Ewigkeit." Perfil: "Argentinien schreibt Geschichte: Nach einem Rückstand besiegten sie England und stehen nun im WM-Finale 2026."

SPANIEN Marca: "Wir haben das Finalissima! Wie wunderbar! Was für ein Durcheinander, Tuchel!" AS: "Messi will einen weiteren WM-Titel. Eine brillante und technisch versierte Schlussphase brachte Argentinien ins Finale gegen Spanien am Sonntag." Prinz William tröstet England-Stars: "Wir sind alle so stolz auf euch" Sport: "Er ist unsterblich. Einzigartig. Unersetzlich. Lionel Andrés Messi Cuccittini weigert sich zu gehen. Der Kapitän führte Argentiniens Wunderteam in Atlanta zu einem epischen Comeback, eliminierte England und schrieb damit erneut Geschichte."

FRANKREICH L'Équipe: "Heroisches Argentinien! Fünf Minuten vor dem Ende zurückliegend und erneut bis an die Grenzen gedrängt, hat Argentinien wieder eine außergewöhnliche Remontada geschafft, um die Three Lions an diesem Mittwoch in Atlanta aus dem Turnier zu werfen." Le Figaro: "Unverwüstlich. Unermüdlich. Wie durch ein Wunder. Wie schon im Achtelfinale gegen Ägypten ist Argentinien auch diesmal aus dem Nichts zurückgekommen, um England an diesem Mittwoch in Atlanta zu stürzen."

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ITALIEN Gazzetta dello Sport: "Zwei Assists von Messi und Lautaros Tor in der 92. Minute: Argentinien dreht das Spiel gegen England und stürmt ins Finale gegen Spanien!" Corriere dello Sport: "Argentinien fliegt zum zweiten Mal in Folge ins WM-Finale: Ein unendlicher Messi bei den Toren von Fernández und Lautaro. In Atlanta reicht England der frühe Führungstreffer von Gordon nicht, das sich im Halbfinale mit erhobenem Haupt verabschiedet. Die Albiceleste von Scaloni spielt am Sonntag als Titelverteidiger gegen Spanien von de la Fuente um den Pokal." Argentinien feiert nächste Auferstehung: "Ich bin sprachlos" Tuttosport: "'It's not coming home' Argentinien gegen Spanien im WM-Finale. Das Spiel in sieben Minuten gedreht. Lautaro Martínez zum Verrücktwerden."

USA USA Today: "Argentinien hat mit einem weiteren atemberaubenden Comeback den Einzug ins WM-Finale geschafft und mit zwei Toren innerhalb von sieben Minuten einen 2:1-Sieg gegen Rivalen England perfekt gemacht. Es ist eine bittere Niederlage für ein englisches Team, das weiterhin auf seinen ersten Titel seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1966 wartet."

SCHWEIZ Blick: "Halbfinal-Wahnsinn – Argentinien stürzt England ins Tal der Tränen." Neue Zürcher Zeitung: "Dem Titelhalter Argentinien gelingt im WM-Halbfinal die nächste dramatische Wende – Englands Coach Tuchel erlebt sein persönliches Waterloo. Argentinien eliminiert in einem lange trägen WM-Halbfinal den alten Rivalen England und greift am Sonntagabend nach dem Titel. Einmal mehr entpuppen sich Lionel Messi und Co. als Entfesselungskünstler."

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AUSTRALIEN Sydney Morning Herald: "Was soll er jetzt machen? Wie könnte er (Tuchel, Anm. d. Red.) als Staatsfeind Nummer eins überhaupt noch nach England zurückkehren? In den Sozialen Medien fragten sich Fans, Journalisten und Experten lautstark, ob Tuchel zu früh zu defensiv geworden war - und ob England für diese Entscheidungen schon bald würde bezahlen müssen. Warum glaubte er nicht an sein Team?"