Bastian Schweinsteiger hat seinen DFB-Wunschkandidaten für die Trainerposition kundgetan, sollte der Deal mit Jürgen Klopp doch noch scheitern. Für ihn wäre es ein alter Bekannter.

Am Rande des WM-Halbfinals zwischen England und Argentinien (1:2) hat "ARD"-Experte Bastian Schweinsteiger sich für Louis van Gaal als Bundestrainer ausgesprochen, sollte der Deal mit Jürgen Klopp nicht zustande kommen.

"Also wenn Louis van Gaal gesundheitlich die Energie hat, ja, hundertprozentig. Der würde auch gut passen. Das ist einer, der kann etwas Neues aufbauen und hat eine Struktur", versicherte der Weltmeister von 2014.

Beim FC Bayern München hatte van Gaal den jungen Schweinsteiger ins zentrale Mittelfeld gezogen und anscheinend nachhaltig beeindruckt.