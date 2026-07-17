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WM 2026: Bastian Schweinsteiger schlägt Niederländer als Alternative zu Jürgen Klopp beim DFB vor
Aktualisiert:von Malte Ahrens
ran Fußball
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Videoclip • 01:23 Min
Bastian Schweinsteiger hat seinen DFB-Wunschkandidaten für die Trainerposition kundgetan, sollte der Deal mit Jürgen Klopp doch noch scheitern. Für ihn wäre es ein alter Bekannter.
Am Rande des WM-Halbfinals zwischen England und Argentinien (1:2) hat "ARD"-Experte Bastian Schweinsteiger sich für Louis van Gaal als Bundestrainer ausgesprochen, sollte der Deal mit Jürgen Klopp nicht zustande kommen.
"Also wenn Louis van Gaal gesundheitlich die Energie hat, ja, hundertprozentig. Der würde auch gut passen. Das ist einer, der kann etwas Neues aufbauen und hat eine Struktur", versicherte der Weltmeister von 2014.
Beim FC Bayern München hatte van Gaal den jungen Schweinsteiger ins zentrale Mittelfeld gezogen und anscheinend nachhaltig beeindruckt.
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Schweinsteiger lobt van Gaal und sieht ihn als Klopp-Alternative
Doch nicht nur im Verein hat der 74-Jährige sein Können bereits bewiesen. Die Niederlande führte er 2014 bis ins WM-Halbfinale, wo man dann im Elfmeterschießen gegen Argentinien scheiterte.
"Er hat bei den Holländern schon bewiesen, dass er die immer weit gebracht hat. Wenn Jürgen Klopp es nicht machen würde, wäre er bei mir ganz oben", führte "Schweini" weiter aus.
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