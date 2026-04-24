WM-Finaltickets für 2,3 Millionen US-Dollar im Angebot

Eine Finalkarte für über zwei Millionen US-Dollar? Die Ticketpolitik der FIFA für die Fußball-WM im Sommer führt inzwischen zu unvorstellbaren Preisen.

Auf der offiziellen Weiterverkaufsplattform des Weltverbandes wurden am Donnerstagabend drei Tickets für das Finale für jeweils knapp 2,3 Millionen US-Dollar angeboten. Die Plätze für das Spiel am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey befinden sich hinter einem Tor im Unterrang.

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Neben dem regulären Verkauf bietet die FIFA eine Plattform an, auf der erworbene Karten weiterverkauft werden können - ohne Regulierung durch den Weltverband. Der Verkäufer legt den Preis fest. Das führt zu teils horrenden Summen. Die FIFA profitiert doppelt: Sie kassiert 15 Prozent Gebühr – sowohl vom Verkäufer als auch vom Käufer. Sollte eines der angeführten Finaltickets verkauft werden, erhielte der Weltverband also 690.000 US-Dollar. Viele weitere Angebote für das Endspiel liegen dazu deutlich über 100.000 US-Dollar.

Verbraucherschützer und Fans in Europa legten wegen des Ticketverkaufs der FIFA Ende März eine Beschwerde bei der EU-Kommission ein. Kürzlich sorgte der Weltverband durch die Einführung einer Ticket-Premiumkategorie ("Front Category 1") abermals für Aufsehen. Kartenkäufer warfen der FIFA unter anderem vor, durch die Stadionpläne in die Irre geführt worden zu sein.