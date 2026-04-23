ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Joshua Kimmich faltet Schiedsrichter zusammen Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

Der VfB Stuttgart hat es als Titelverteidiger durch einen Kraftakt gegen Freiburg erneut ins Pokalfinale geschafft. Dort sind die Schwaben mit ihrer Widerstandskraft als Außenseiter gegen die "Super-Bayern" nicht chancenlos. Ein Kommentar.

"Zieht den Bayern die Lederhosen aus" hallte es unmittelbar nach dem Schlusspfiff im DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg (2:1 n.V.) durch die MHP Arena. Die Schwaben haben es nach einem Kraftakt gegen den Sport-Club zum zweiten Mal in Folge ins Pokalfinale geschafft und können damit am 23. Mai in Berlin gegen den FC Bayern München den Titel verteidigen. Borussia Dortmund: Ex-Coach bestätigt Vorstoß bei Real-Star Arda Güler Doch ist das gegen die aktuellen "Super-Bayern", die auf Triple-Mission sind, überhaupt möglich? Die Antwort darauf ist: Ja, durchaus.

Widerstandsfähigkeit als VfB-Chance gegen die Bayern Die Hoffnungen des VfB für das Finale ergeben sich vor allem aus zwei Gründen. Zum einen hat die Elf von Coach Sebastian Hoeneß auch gegen Freiburg wieder gezeigt, wie widerstandsfähig sie ist. Nach zwischenzeitlichem 0:1-Rückstand kamen die Gastgeber in dieser Drucksituation eines K.o.-Spiels zurück und haben letztlich auch verdient das Endspiel erreicht. Das traumhafte Tor zum 2:1-Sieg durch Tiago Tomas per Hacke war in der 120. Minute dann das emotionale und auch spielerische Sahnehäubchen auf diesen aus schwäbischer Sicht gelungenen Pokalabend.

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Richten es die offensiven Unterschiedsspieler für die Schwaben? Ebenfalls Hoffnung können die Stuttgarter Fans aus der Art und Weise der Aufholjagd gegen Freiburg schöpfen. Mit unglaublicher Wucht, aber auch viel Klasse, griffen die VfB-Stars mit Fortdauer der Partie an und so war es hintenraus in der Verlängerung eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der zweite Treffer fallen würde. Mittlerweile hat Hoeneß offensiv sowohl in der Spitze, aber eben auch in der Breite die Qual der Wahl bei der Aufstellung bzw. den Einwechslungen. Im vorderen Bereich verfügt der VfB über einige Akteure, die in die Kategorie Unterschiedsspieler fallen: Deniz Undav natürlich, der vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte. Aber auch Chris Führich oder Jamie Leweling sind in der Lage, ein Spiel alleine zu entscheiden. Dieses Trio stand auch schon beim bislang letzten Sieg gegen die Bayern im Mai 2024 (3:1) in der VfB-Startelf, wissen also, wie es gegen die Münchner erfolgreich geht. Und seit dem späten Donnerstagabend kann man da auch Tiago Tomas dazuzählen, der als Joker kam und diese Rolle perfekt ausfüllte.

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